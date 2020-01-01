Переключиться на мобильную версию

НБА: Лейкерс разобрались с Голден Стэйт, Бруклин обыграл Нью-Йорк

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 15 марта.
Финикс - Мемфис
Финикс - Мемфис
Getty Images

В понедельник, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись восемь матчей.

Шарлотт - Сакраменто 122:116 (32:37, 29:30, 30:29, 31:20)

Шарлотт: Розир (26), Хэйворд (25 + 8 подборов), Болл (16), Вашингтон (10), Зеллер (3 + 9 подборов + 6 передач) - старт; Грэм (12), Бриджес (10), Коди Мартин (9), Бийомбо (6 + 10 подборов), Монк (5).

Сакраменто: Фокс (29 + 8 передач), Хилд (23), Холмс (17 + 15 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Барнс (13), Бэгли (12) - старт; Бьелица (9), Джозеф (6), Халибертон (4), Джеймс (3), Паркер (0).

Вашингтон - Милуоки 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28)

Вашингтон: Бил (37), Уэстбрук (23 + 17 передач + 5 потерь), Хачимура (22 + 7 подборов), Мэтьюз (6), Лень (3 очка + 2 подбора + 2 передачи + 2 фола) - старт; Авдия (11), Бертанс (9), Нето (6), Р. Лопес (5), Уинстон (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 15 подборов + 10 передач), Миддлтон (23), Б. Лопес (22 + 7 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (15), Дивинченцо (12 + 7 подборов + 6 передач) - старт; Портис (13), Форбс (10), Огастин (5), Коннотон (2).

Украинский игрок Вашингтона Алексей Лень вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 17 минут 49 секунд. За это время он набрал 3 очка (1/4 двухочковых, 1/4 штрафных), совершил 2 подбора и 2 передачи, а также допустил 2 фола.

Детройт - Сан-Антонио 99:109 (24:24, 26:36, 25:35, 24:14)

Детройт: Грант (14), Макгрудер (13), Пламли (9 + 12 подборов), Райт (8 + 8 передач), Бей (7) - старт; Джош Джексон (15), Стюарт (10), Джексон (10), Ли (8 + 6 передач), Думбуя (5), Сирвидис (0).

Сан-Антонио: Мюррэй (19 + 10 подборов + 6 передач), Пелтль (14 + 12 подборов + 4 блок-шота), Уокер (11), Уайт (9), Джонсон (9) - старт; Миллс (14), Васселл (13), Гэй (10), Юбэнкс (8 + 6 потерь), Джонс (2), Уизерспун (0), Шаманич (0).

Бруклин - Нью-Йорк 117:112 (35:30, 32:25, 29:29, 21:28)

Бруклин: Ирвинг (34), Харден (21 + 15 подборов + 15 передач + 7 потерь), Грин (20), Харрис (13), Джордан (8 + 9 подборов) - старт; Браун (6), Клэкстон (6), Т. Джонсон (6), Шэмет (3), Луваву-Кабарро (0).

Нью-Йорк: Рэндл (33 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Барретт (23), Куикли (21), Буллок (19), Ноэл (0) - старт; Беркс (12), Гибсон (4), Топпин (0), Ниликина (0).

Даллас - Клипперс 99:109 (23:31, 27:24, 28:30, 21:24)

Даллас: Дончич (25 + 10 подборов + 16 передач + 7 потерь), Порзингис (22 + 7 подборов), Финни-Смит (8), Ричардсон (6), Клебер (3) - старт; Хардуэй (21), Брансон (8), Коули-Стайн (6), Берк (0).

Клипперс: Ленард (22 + 8 подборов + 7 передач), Джордж (15 + 7 подборов), Зубац (15 + 11 подборов), М-с Моррис (14), Джексон (12) - старт; Уильямс (14), Батюм (12 + 7 подборов), Паттерсон (5), Коффи (0), Мэнн (0).

Денвер - Индиана 121:106 (32:32, 33:24, 22:35, 34:15)

Денвер: Йокич (32 + 14 подборов), Бартон (20), Портер (20 + 8 подборов), Мюррэй (16 + 8 передач), Миллсэп (6 + 7 подборов) - старт; Грин (16), Дозьер (9), Ннаджи (2), Хартенштайн (0), Бол (0), Чанчар (0), Уиттингтон (0), Ховард (0), Кампаццо (0 + 6 передач).

Индиана: Брогдон (24), Дж. Холидэй (19), Леверт (17), Сабонис (10 + 9 подборов + 10 передач), Тернер (8 + 9 подборов + 5 блок-шотов) - старт; Макдермотт (12), А. Холидэй (6), Битадзе (3), Самнер (3), Стэнли (2), Макконнелл (2), Боуэн (0), Мартин (0).

Финикс - Мемфис 122:99 (24:25, 36:27, 36:25, 26:22)

Финикс: Букер (27), Пол (18 + 7 передач), Эйтон (15 + 9 подборов), Краудер (14), Бриджес (7) - старт; Пэйн (13), Картер (8), Шарич (7), Гэллоуэй (6), Камински (4), Смит (3).

Мемфис: Валанчюнас (24 + 17 подборов), Морэнт (15), Брукс (13), Андерсон (9), Бэйн (0) - старт; Аллен (15), Джонс (7), Кларк (4), Тиллман (4), Кончар (3), Мелтон (2), Макдермотт (2), Тилли (1), Портер (0).

Голден Стэйт - Лейкерс 97:128 (26:29, 24:36, 23:28, 24:35)

Голден Стэйт: Карри (27), Уиггинс (15), Убре (12), Грин (2 + 7 передач), Луни (0) - старт; Пул (14), Мэннион (10), Уайзмен (7 + 8 подборов), Паскалл (5), Ли (3), Смаилагич (2), Бэйзмор (0), Тоскано-Андерсон (0).

Лейкерс: Джеймс (22 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Колдуэлл-Поуп (14), Джонс (8), М-ф Моррис (7), Шредер (6 + 7 передач) - старт; Харрелл (27), Хортон-Такер (18 + 10 передач), Кузма (17), Кейкок (4), Мэттьюз (3), Маккинни (2).

Поделись:
Теги: NBA, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь