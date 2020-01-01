НБА: Лейкерс разобрались с Голден Стэйт, Бруклин обыграл Нью-Йорк

Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 15 марта.

В понедельник, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись восемь матчей.

Шарлотт - Сакраменто 122:116 (32:37, 29:30, 30:29, 31:20)

Шарлотт: Розир (26), Хэйворд (25 + 8 подборов), Болл (16), Вашингтон (10), Зеллер (3 + 9 подборов + 6 передач) - старт; Грэм (12), Бриджес (10), Коди Мартин (9), Бийомбо (6 + 10 подборов), Монк (5).

Сакраменто: Фокс (29 + 8 передач), Хилд (23), Холмс (17 + 15 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Барнс (13), Бэгли (12) - старт; Бьелица (9), Джозеф (6), Халибертон (4), Джеймс (3), Паркер (0).

Вашингтон - Милуоки 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28)

Вашингтон: Бил (37), Уэстбрук (23 + 17 передач + 5 потерь), Хачимура (22 + 7 подборов), Мэтьюз (6), Лень (3 очка + 2 подбора + 2 передачи + 2 фола) - старт; Авдия (11), Бертанс (9), Нето (6), Р. Лопес (5), Уинстон (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 15 подборов + 10 передач), Миддлтон (23), Б. Лопес (22 + 7 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (15), Дивинченцо (12 + 7 подборов + 6 передач) - старт; Портис (13), Форбс (10), Огастин (5), Коннотон (2).

Украинский игрок Вашингтона Алексей Лень вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 17 минут 49 секунд. За это время он набрал 3 очка (1/4 двухочковых, 1/4 штрафных), совершил 2 подбора и 2 передачи, а также допустил 2 фола.

Детройт - Сан-Антонио 99:109 (24:24, 26:36, 25:35, 24:14)

Детройт: Грант (14), Макгрудер (13), Пламли (9 + 12 подборов), Райт (8 + 8 передач), Бей (7) - старт; Джош Джексон (15), Стюарт (10), Джексон (10), Ли (8 + 6 передач), Думбуя (5), Сирвидис (0).

Сан-Антонио: Мюррэй (19 + 10 подборов + 6 передач), Пелтль (14 + 12 подборов + 4 блок-шота), Уокер (11), Уайт (9), Джонсон (9) - старт; Миллс (14), Васселл (13), Гэй (10), Юбэнкс (8 + 6 потерь), Джонс (2), Уизерспун (0), Шаманич (0).

Бруклин - Нью-Йорк 117:112 (35:30, 32:25, 29:29, 21:28)

Бруклин: Ирвинг (34), Харден (21 + 15 подборов + 15 передач + 7 потерь), Грин (20), Харрис (13), Джордан (8 + 9 подборов) - старт; Браун (6), Клэкстон (6), Т. Джонсон (6), Шэмет (3), Луваву-Кабарро (0).

Нью-Йорк: Рэндл (33 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Барретт (23), Куикли (21), Буллок (19), Ноэл (0) - старт; Беркс (12), Гибсон (4), Топпин (0), Ниликина (0).

Даллас - Клипперс 99:109 (23:31, 27:24, 28:30, 21:24)

Даллас: Дончич (25 + 10 подборов + 16 передач + 7 потерь), Порзингис (22 + 7 подборов), Финни-Смит (8), Ричардсон (6), Клебер (3) - старт; Хардуэй (21), Брансон (8), Коули-Стайн (6), Берк (0).

Клипперс: Ленард (22 + 8 подборов + 7 передач), Джордж (15 + 7 подборов), Зубац (15 + 11 подборов), М-с Моррис (14), Джексон (12) - старт; Уильямс (14), Батюм (12 + 7 подборов), Паттерсон (5), Коффи (0), Мэнн (0).

Денвер - Индиана 121:106 (32:32, 33:24, 22:35, 34:15)

Денвер: Йокич (32 + 14 подборов), Бартон (20), Портер (20 + 8 подборов), Мюррэй (16 + 8 передач), Миллсэп (6 + 7 подборов) - старт; Грин (16), Дозьер (9), Ннаджи (2), Хартенштайн (0), Бол (0), Чанчар (0), Уиттингтон (0), Ховард (0), Кампаццо (0 + 6 передач).

Индиана: Брогдон (24), Дж. Холидэй (19), Леверт (17), Сабонис (10 + 9 подборов + 10 передач), Тернер (8 + 9 подборов + 5 блок-шотов) - старт; Макдермотт (12), А. Холидэй (6), Битадзе (3), Самнер (3), Стэнли (2), Макконнелл (2), Боуэн (0), Мартин (0).

Финикс - Мемфис 122:99 (24:25, 36:27, 36:25, 26:22)

Финикс: Букер (27), Пол (18 + 7 передач), Эйтон (15 + 9 подборов), Краудер (14), Бриджес (7) - старт; Пэйн (13), Картер (8), Шарич (7), Гэллоуэй (6), Камински (4), Смит (3).

Мемфис: Валанчюнас (24 + 17 подборов), Морэнт (15), Брукс (13), Андерсон (9), Бэйн (0) - старт; Аллен (15), Джонс (7), Кларк (4), Тиллман (4), Кончар (3), Мелтон (2), Макдермотт (2), Тилли (1), Портер (0).

Голден Стэйт - Лейкерс 97:128 (26:29, 24:36, 23:28, 24:35)

Голден Стэйт: Карри (27), Уиггинс (15), Убре (12), Грин (2 + 7 передач), Луни (0) - старт; Пул (14), Мэннион (10), Уайзмен (7 + 8 подборов), Паскалл (5), Ли (3), Смаилагич (2), Бэйзмор (0), Тоскано-Андерсон (0).

Лейкерс: Джеймс (22 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Колдуэлл-Поуп (14), Джонс (8), М-ф Моррис (7), Шредер (6 + 7 передач) - старт; Харрелл (27), Хортон-Такер (18 + 10 передач), Кузма (17), Кейкок (4), Мэттьюз (3), Маккинни (2).