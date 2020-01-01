Возвращение Дюрэнта откладывается

Баскетболист пропустит еще одну-две недели.

Бруклин Нетс не спешит возвращать форварда Кевина Дюрэнта в строй. Скорее всего игрок не выйдет на паркет ближайшие две недели.

Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Форвард Бруклина не играет с 14 февраля из-за проблем с подколенным сухожилием.

Он пропустил Матч всех звезд в Атланте. Дюрэнт должен был стать капитаном одной из команд вместе с форвардом Лос-Анджелес Лейкерс Леброном Джеймсом, однако после очередного обследования левого колена Дюранта было решено, что игроку потребуется дополнительное время на восстановление.