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Возвращение Дюрэнта откладывается

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Баскетболист пропустит еще одну-две недели.
Кевин Дюрэнт
Кевин Дюрэнт
Getty Images

Бруклин Нетс не спешит возвращать форварда Кевина Дюрэнта в строй. Скорее всего игрок не выйдет на паркет ближайшие две недели.

Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Форвард Бруклина не играет с 14 февраля из-за проблем с подколенным сухожилием.

Он пропустил Матч всех звезд в Атланте. Дюрэнт должен был стать капитаном одной из команд вместе с форвардом Лос-Анджелес Лейкерс Леброном Джеймсом, однако после очередного обследования левого колена Дюранта было решено, что игроку потребуется дополнительное время на восстановление.

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Теги: Кевин Дюрэнт, НБА, Бруклин
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