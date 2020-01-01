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NBA: Голден Стэйт сенсационно обыграл Юту, Бостон разгромил Хьюстон

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 14 марта.
NBA
NBA
Getty Images

В воскресенье, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 9 матчей.

Оклахома-Сити – Мемфис 128:122 (28:31, 27:31, 35:38, 38:22)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 5 потерь), Покушевски (23 + 10 подборов), Браун (13), Джером (12), Джексон (4) – старт; Уильямс (17), Миллер (11), Роби (10 + 8 подборов + 9 потерь), Мускала (8).

Мемфис: Морэнт (22 + 7 передач), Брукс (19), Валанчюнас (16 + 14 подборов), Андерсон (13), Бэйн (7) – старт; Мелтон (13), Кларк (10), Джонс (10), Уинслоу (7), Тиллман (5).

Голден Стэйт – Юта 131:119 (33:22, 34:32, 28:32, 36:33)

Голден Стэйт: Карри (32 + 9 передач), Уиггинс (28), Грин (11 + 12 подборов + 12 передач), Убре (7 + 7 подборов), Луни (2) – старт; Пул (18), Уайзмен (16), Паскалл (9), Мэннион (5), Бэйзмор (3), Тоскано-Андерсон (0).

Юта: Митчелл (24), Гобер (24 + 28 подборов + 4 блок-шота), Конли (23 + 6 передач), Богданович (9), О'Нил (3) – старт; Кларксон (21), Инглс (8 + 7 передач), Фэйворс (4), Ньянг (3).

Филадельфия – Сан-Антонио 134:99 (33:22, 27:30, 46:21, 28:26)

Филадельфия: Харрис (23 + 9 подборов + 7 передач), Сет Карри (21), Грин (16), Симмонс (14 + 9 передач), Брэдли (4 + 8 подборов) – старт; Коркмаз (16), Тайбулл (10), Ховард (8 + 8 подборов), Джо (5), Макси (5), Скотт (4), Милтон (4), Пуарье (2), Рид (2), Фергюсон (0).

Сан-Антонио: Уайт (17 + 4 блок-шота), Мюррэй (14), Джонсон (10), Пелтль (7), Лайлс (0) – старт; Юбэнкс (17 + 9 подборов), Уокер (15), Джонс (8), Шаманич (7), Уизерспун (2), Миллс (2), Васселл (0), Бэйтс-Диоп (0), Гэй (0).

Орландо – Майами 97:102 (19:22, 26:26, 32:25, 20:29)

Орландо: Вучевич (38 + 10 подборов + 6 передач + 7 потерь), Бэйкон (9), Картер-Уильямс (9 + 7 передач), Окики (3), Амину (2) – старт; Росс (31), Рэндл (4), Бамба (1), Кларк (0), Берч (0).

Майами: Батлер (29 + 7 подборов + 9 передач + 5 перехватов), Олиник (18 + 7 подборов), Робинсон (14), Окпала (8), Нанн (3) – старт; Хирро (22 + 8 подборов), Игудала (3), Драгич (3 + 8 передач), Ачиува (2), Силва (0).

Атланта – Кливленд 100:82 (26:22, 23:24, 20:20, 31:16)

Атланта: Коллинз (22 + 12 подборов), Галлинари (20), Янг (14 + 6 передач), Хертер (12), Снелл (0) – старт; Найт (16 + 9 подборов), Богданович (12), Гудвин (2), Рондо (2), Фернанду (0), Мэйс (0), Хилл (0).

Кливленд: Секстон (15), Гарлэнд (11 + 7 передач), Аллен (9 + 11 подборов), Окоро (6), Лав (0) – старт; Макги (10), Осман (10), Томас (6), Уиндлер (6), Кук (5), Нэнс (4), Уэйд (0), Стивенс (0).

Хьюстон – Бостон 107:134 (34:38, 19:28, 19:38, 35:30)

Хьюстон: Оладипо (26), Портер (11 + 7 передач), Тэйт (9), Пэттон (7), Браун (7) – старт; Мартин (21), Джонс (14), Маклемор (9), Нваба (3 + 7 подборов), Лэмб (0).

Бостон: Браун (24), Тейтум (23 + 6 передач), Уокер (16), Томпсон (8 + 13 подборов), Тайс (0) – старт; Р. Уильямс (16 + 13 подборов), Притчард (9), Оджелей (9), Г. Уильямс (6), Эдвардс (6), Фалл (6), Смарт (5), Несмит (3), Тиг (3), Грин (0).

Миннесота – Портленд 114:112 (24:20, 23:29, 29:23, 38:40)

Миннесота: Эдвардс (34), Рубио (15 + 7 передач), Таунс (13 + 8 подборов + 8 передач + 7 потерь), Вандербилт (12 + 9 подборов), Лэйман (5) – старт; Науэлл (14), Окоги (10), Рид (6), Эрнангомес (5).

Портленд: Лиллард (38 + 7 подборов + 5 потерь), Трент (21), Ковингтон (19 + 7 подборов), Кантер (4 + 11 подборов), Джонс (0) – старт; Энтони (16), Саймонс (5), Худ (5), Литтл (4).

Чикаго – Торонто 118:95 (28:22, 30:27, 27:24, 33:22)

Чикаго: Уильямс (23), Лавин (15), Маркканен (13 + 7 подборов), Саторански (10 + 7 передач), Янг (10 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Уайт (13), Картер (12 + 11 подборов), Валентайн (11), Портер (11 + 7 подборов), Корнет (0), Арчидиаконо (0).

Торонто: Пауэлл (32), Лаури (20 + 8 передач), Дэвис (6), Бэйнс (6), Джонсон (2) – старт; Буше (17), Элленсон (6), Томас (3), Уотсон (3), Бембри (0), Харрис (0), Ватанабе (0).

Новый Орлеан – Клипперс 135:115 (36:24, 31:33, 43:26, 25:32)

Новый Орлеан: Уильямсон (27), Ингрэм (23), Болл (20 + 8 подборов), Адамс (9 + 8 подборов), Бледсоу (7 + 8 передач) – старт; Хэйс (17), Харт (13 + 6 передач), Льюис (13), Маршалл (2), Александер-Уокер (2), Мелли (2), Эрнангомес (0), Торнвелл (0).

Клипперс: Ленард (23), Джексон (18), Джордж (15), Батюм (6), Ибака (0) – старт; Кеннард (15), Коффи (13), Паттерсон (7), Мэнн (7 + 7 подборов), Уильямс (6), Зубац (3), Отуру (2), М-с Моррис (0).

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Теги: NBA, баскетбол
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