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НБА: Бруклин обыграл Детройт, Атланта разгромила Сакраменто

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Перед вам результаты матчей НБА за субботу, 13 марта.
Бруклин – Детройт
Бруклин – Детройт
Getty Images

В субботу, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

Оклахома-Сити – Нью-Йорк 97:119 (31:22, 23:34, 24:32, 19:31)

Оклахома-Сити: Хорфорд (16), Дорт (14), Маледон (10 + 5 потерь), Роби (10), Покушевски (4 + 7 подборов) – старт; Уильямс (13), Джером (11), Джексон (10), Браун (9 + 9 подборов).

Нью-Йорк: Барретт (32), Рэндл (26 + 12 подборов + 12 передач), Буллок (14), Ноэл (2 + 8 подборов), Ниликина (0) – старт; Куикли (21), Беркс (15), Топпин (4), Нокс (3), Гибсон (2 + 8 подборов), Пинсон (0).

Вашингтон – Милуоки 119:125 (33:36, 32:28, 30:30, 24:31)

Вашингтон: Уэстбрук (42 + 10 подборов + 12 передач + 6 потерь), Хачимура (29 + 11 подборов), Лень (10), Мэтьюз (9), Авдия (9) – старт; Нето (10 + 6 передач), Браун (5), Бонга (3), Р. Лопес (2).

Алексей Лень за 32:35 минут на площадке набрал 10 очков (3/4 двухочковых, 0/0 трехочковых, 4/4 штрафных), сделал 6 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот и 1 фол.

Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 11 подборов + 11 передач), Холидэй (18 + 8 подборов), Миддлтон (16 + 8 передач), Б. Лопес (11), Дивинченцо (10 + 13 подборов) – старт; Портис (14 + 8 подборов), Коннотон (11), Форбс (10), Огастин (2), Т. Адетокумбо (0).

Шарлотт – Торонто 114:104 (44:24, 23:28, 31:21, 16:31)

Шарлотт: Болл (23 + 9 подборов + 6 передач), Розир (17), Вашингтон (11), Зеллер (10 + 7 подборов), Хэйворд (9 + 7 подборов) – старт; Грэм (17), Монк (16), Бийомбо (3), Коди Мартин (3), Калеб Мартин (2), Бриджес (2), Ричардс (1), Кэри (0), Макдэниэлс (0), Дарлинг (0).

Торонто: Лаури (19 + 8 передач), Пауэлл (13), Бембри (11), Джонсон (3), Бэйнс (3) – старт; Буше (16), Уотсон (12), Элленсон (9 + 9 подборов), Дэвис (8), Томас (6), Харрис (3), Ватанабе (1).

Бруклин – Детройт 100:95 (26:22, 25:24, 27:20, 22:29)

Бруклин: Харден (24 + 10 подборов + 10 передач), Ирвинг (18), Джордан (14 + 9 подборов), Харрис (10), Браун (3) – старт; Шэмет (15), Клэкстон (8), Грин (5), Т. Джонсон (3).

Детройт: Грант (22), Райт (13), Бей (13), Пламли (11 + 9 подборов + 6 передач), Эллингтон (9) – старт; Макгрудер (10 + 7 подборов), Стюарт (9 + 8 подборов), Джош Джексон (8), Думбуя (0), Ли (0).

Атланта – Сакраменто 121:106 (22:33, 39:18, 37:30, 23:25)

Атланта: Янг (28 + 9 передач), Капела (24 + 14 подборов), Коллинз (16), Хертер (8 + 6 передач), Снелл (8) – старт; Галлинари (15 + 7 подборов), Рондо (10), Богданович (6), Оконгву (4), Найт (2), Фернанду (0), Гудвин (0), Мэйс (0), Хилл (0).

Сакраменто: Фокс (32 + 7 подборов + 6 передач), Холмс (20 + 12 подборов), Бэгли (12 + 7 подборов), Барнс (11 + 7 подборов), Хилд (10) – старт; Халибертон (8), Джозеф (7), Бьелица (4), Рэмзи (2), Джеффрис (0), Джеймс (0), Гай (0).

Миннесота – Портленд 121:125 (24:33, 33:33, 37:27, 27:32)

Миннесота: Таунс (34 + 10 подборов), Эдвардс (21 + 8 подборов), Рубио (10 + 8 передач), Вандербилт (3 + 9 подборов), Лэйман (3) – старт; Науэлл (17), Рид (11), Эрнангомес (10 + 8 подборов), Окоги (7), Макдэниэлс (5).

Портленд: Лиллард (25 + 10 передач), Кантер (20 + 11 подборов), Трент (14), Джонс (11), Ковингтон (9) – старт; Энтони (26 + 6 передач), Саймонс (8), Литтл (6), Худ (6).

Денвер – Даллас 103:116 (29:28, 22:34, 22:31, 30:23)

Денвер: Йокич (26 + 8 подборов + 11 передач), Бартон (23), Портер (23 + 9 подборов), Мюррэй (10), Миллсэп (5) – старт; Грин (5), Дозьер (5), Бол (3), Ховард (3), Чанчар (0), Уиттингтон (0), Ннаджи (0), Кампаццо (0 + 6 передач).

Даллас: Порзингис (25), Дончич (21 + 12 передач), Ричардсон (20), Финни-Смит (11 + 9 подборов), Клебер (8 + 7 подборов) – старт; Брансон (12), Хардуэй (8), Пауэлл (6 + 11 подборов), Берк (5), Грин (0), Бей (0).

Финикс – Индиана 111:122 (33:29, 24:33, 20:35, 34:25)

Финикс: Букер (20 + 7 передач + 6 потерь), Эйтон (14 + 12 подборов), Бриджес (14), Пол (8 + 10 передач), Камински (2) – старт; Шарич (17), Надер (14), Пэйн (9), Мур (8), Картер (3), Краудер (2).

Индиана: Брогдон (25), Сабонис (22 + 13 подборов + 10 передач + 5 потерь), Тернер (16 + 8 подборов + 4 блок-шота), Леверт (13 + 7 подборов), Дж. Холидэй (10) – старт; Макдермотт (22), А. Холидэй (5), Самнер (5), Битадзе (2), Макконнелл (2).

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Теги: НБА, баскетбол
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