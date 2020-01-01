НБА: Лейкер обыграл Индиану, Юта - Хьюстон

Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 12 марта.

В пятницу, 12 марта, в рамках очередного игрового дня в НБА состоялись семь матчей.

Вашингтон - Филадельфия 101:127 (15:32, 38:31, 23:31, 25:33)

Вашингтон: Уэстбрук (25 + 8 передач), Бил (19), Хачимура (9), Мэтьюз (6), Вагнер (4) - старт; Р. Лопес (10), Лень (9), Нето (7), Авдия (4), Бертанс (3), Уинстон (3), Браун (2), Бонга (0).

Филадельфия: Эмбиид (23 + 7 подборов), Сет Карри (14), Харрис (14 + 8 подборов), Грин (12), Тайбулл (8) - старт; Коркмаз (18), Милтон (18), Ховард (6 + 10 подборов), Скотт (6), Брэдли (6), Макси (2), Пуарье (0), Фергюсон (0).

Новый Орлеан - Кливленд 116:82 (34:29, 35:19, 24:9, 23:25)

Новый Орлеан: Ингрэм (28 + 7 подборов), Уильямсон (23), Адамс (10 + 17 подборов), Болл (3 + 6 передач), Бледсоу (0) - старт; Александер-Уокер (15 + 8 подборов), Хэйс (13), Мелли (8), Харт (6), Льюис (5), Эрнангомес (4), Гэбриэл (1), Маршалл (0), Торнвелл (0).

Кливленд: Секстон (19), Нэнс (11), Аллен (5 + 7 подборов), Лав (4), Окоро (2) - старт; Кук (13), Уиндлер (8), Макги (7), Осман (6), Томас (3), Дотсон (2), Стивенс (2), Уэйд (0).

Мемфис - Денвер 102:103 (31:26, 24:27, 22:28, 25:22)

Мемфис: Брукс (20), Морэнт (16 + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Бэйн (10), Андерсон (2) - старт; Кларк (20), Мелтон (9 + 6 передач), Уинслоу (6 + 8 подборов), Джонс (5), Тиллман (0).

Денвер: Йокич (28 + 15 подборов + 7 передач), Портер (21 + 9 подборов), Бартон (21), Моррис (6), Мюррэй (3) - старт; Миллсэп (11 + 7 подборов), Кампаццо (8), Дозьер (3), Хартенштайн (2).

Сан-Антонио - Орландо 104:77 (16:29, 31:10, 27:25, 30:13)

Сан-Антонио: Мюррэй (17 + 6 передач), Уайт (17), Джонсон (11), Пелтль (6 + 9 подборов + 6 передач), Лайлс (1) - старт; Гэй (19), Миллс (13), Васселл (8), Юбэнкс (5), Уокер (5), Джонс (2), Бэйтс-Диоп (0), Шаманич (0).

Орландо: Вучевич (26 + 9 подборов), Бэйкон (15), Окики (8), Картер-Уильямс (5 + 6 потерь), Амину (4 + 8 подборов) - старт; Кларк (8), Рэндл (5), Бамба (4 + 7 подборов), Берч (2).

Чикаго - Майами 90:101 (21:29, 21:13, 26:28, 22:31)

Чикаго: Лавин (30 + 6 передач + 5 потерь), Маркканен (20), Уайт (8), Картер (4 + 9 подборов), Уильямс (3) - старт; Янг (13 + 10 подборов), Темпл (5), Валентайн (5 + 7 подборов), Саторански (2), Портер (0).

Майами: Батлер (28 + 8 передач), Робинсон (15), Нанн (10), Олиник (9 + 9 подборов), Окпала (4) - старт; Драгич (25 + 7 подборов), Силва (4), Хирро (4), Ачиува (2), Игудала (0).

Юта - Хьюстон 114:99 (36:27, 29:21, 27:31, 22:20)

Юта: Митчелл (28 + 7 подборов + 8 передач), Конли (20), Богданович (15), Гобер (14 + 13 подборов + 6 блок-шотов), О'Нил (10 + 11 подборов) - старт; Кларксон (15), Инглс (8), Ньянг (4), Фэйворс (0), Они (0).

Хьюстон: Портер (27 + 8 передач), Браун (15), Пэттон (13), Маклемор (8 + 7 подборов), Тэйт (7) - старт; Мартин (15 + 10 подборов), Нваба (10 + 8 подборов), Лэмб (3 + 8 подборов), Джонс (1).

Лейкерс - Индиана 105:100 (20:28, 26:26, 25:25, 34:21)

Лейкерс: Джеймс (18 + 10 передач), Шредер (11 + 5 потерь), М-ф Моррис (8 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (7), Джонс (7) - старт; Кузма (24 + 13 подборов), Харрелл (17), Хортон-Такер (6), Карузо (4), Мэттьюз (3).

Индиана: Брогдон (29 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Сабонис (20 + 14 подборов + 8 передач), Макдермотт (13), Тернер (8), Дж. Холидэй (5) - старт; А. Холидэй (10), Макконнелл (8 + 7 подборов), Битадзе (3), Лэмб (2), Самнер (2).