Переключиться на мобильную версию

НБА: Лейкер обыграл Индиану, Юта - Хьюстон

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 12 марта.
Лейкерс - Индиана
Лейкерс - Индиана
Getty Images

В пятницу, 12 марта, в рамках очередного игрового дня в НБА состоялись семь матчей.

Вашингтон - Филадельфия 101:127 (15:32, 38:31, 23:31, 25:33)

Вашингтон: Уэстбрук (25 + 8 передач), Бил (19), Хачимура (9), Мэтьюз (6), Вагнер (4) - старт; Р. Лопес (10), Лень (9), Нето (7), Авдия (4), Бертанс (3), Уинстон (3), Браун (2), Бонга (0).

Филадельфия: Эмбиид (23 + 7 подборов), Сет Карри (14), Харрис (14 + 8 подборов), Грин (12), Тайбулл (8) - старт; Коркмаз (18), Милтон (18), Ховард (6 + 10 подборов), Скотт (6), Брэдли (6), Макси (2), Пуарье (0), Фергюсон (0).

Новый Орлеан - Кливленд 116:82 (34:29, 35:19, 24:9, 23:25)

Новый Орлеан: Ингрэм (28 + 7 подборов), Уильямсон (23), Адамс (10 + 17 подборов), Болл (3 + 6 передач), Бледсоу (0) - старт; Александер-Уокер (15 + 8 подборов), Хэйс (13), Мелли (8), Харт (6), Льюис (5), Эрнангомес (4), Гэбриэл (1), Маршалл (0), Торнвелл (0).

Кливленд: Секстон (19), Нэнс (11), Аллен (5 + 7 подборов), Лав (4), Окоро (2) - старт; Кук (13), Уиндлер (8), Макги (7), Осман (6), Томас (3), Дотсон (2), Стивенс (2), Уэйд (0).

Мемфис - Денвер 102:103 (31:26, 24:27, 22:28, 25:22)

Мемфис: Брукс (20), Морэнт (16 + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Бэйн (10), Андерсон (2) - старт; Кларк (20), Мелтон (9 + 6 передач), Уинслоу (6 + 8 подборов), Джонс (5), Тиллман (0).

Денвер: Йокич (28 + 15 подборов + 7 передач), Портер (21 + 9 подборов), Бартон (21), Моррис (6), Мюррэй (3) - старт; Миллсэп (11 + 7 подборов), Кампаццо (8), Дозьер (3), Хартенштайн (2).

Сан-Антонио - Орландо 104:77 (16:29, 31:10, 27:25, 30:13)

Сан-Антонио: Мюррэй (17 + 6 передач), Уайт (17), Джонсон (11), Пелтль (6 + 9 подборов + 6 передач), Лайлс (1) - старт; Гэй (19), Миллс (13), Васселл (8), Юбэнкс (5), Уокер (5), Джонс (2), Бэйтс-Диоп (0), Шаманич (0).

Орландо: Вучевич (26 + 9 подборов), Бэйкон (15), Окики (8), Картер-Уильямс (5 + 6 потерь), Амину (4 + 8 подборов) - старт; Кларк (8), Рэндл (5), Бамба (4 + 7 подборов), Берч (2).

Чикаго - Майами 90:101 (21:29, 21:13, 26:28, 22:31)

Чикаго: Лавин (30 + 6 передач + 5 потерь), Маркканен (20), Уайт (8), Картер (4 + 9 подборов), Уильямс (3) - старт; Янг (13 + 10 подборов), Темпл (5), Валентайн (5 + 7 подборов), Саторански (2), Портер (0).

Майами: Батлер (28 + 8 передач), Робинсон (15), Нанн (10), Олиник (9 + 9 подборов), Окпала (4) - старт; Драгич (25 + 7 подборов), Силва (4), Хирро (4), Ачиува (2), Игудала (0).

Юта - Хьюстон 114:99 (36:27, 29:21, 27:31, 22:20)

Юта: Митчелл (28 + 7 подборов + 8 передач), Конли (20), Богданович (15), Гобер (14 + 13 подборов + 6 блок-шотов), О'Нил (10 + 11 подборов) - старт; Кларксон (15), Инглс (8), Ньянг (4), Фэйворс (0), Они (0).

Хьюстон: Портер (27 + 8 передач), Браун (15), Пэттон (13), Маклемор (8 + 7 подборов), Тэйт (7) - старт; Мартин (15 + 10 подборов), Нваба (10 + 8 подборов), Лэмб (3 + 8 подборов), Джонс (1).

Лейкерс - Индиана 105:100 (20:28, 26:26, 25:25, 34:21)

Лейкерс: Джеймс (18 + 10 передач), Шредер (11 + 5 потерь), М-ф Моррис (8 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (7), Джонс (7) - старт; Кузма (24 + 13 подборов), Харрелл (17), Хортон-Такер (6), Карузо (4), Мэттьюз (3).

Индиана: Брогдон (29 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Сабонис (20 + 14 подборов + 8 передач), Макдермотт (13), Тернер (8), Дж. Холидэй (5) - старт; А. Холидэй (10), Макконнелл (8 + 7 подборов), Битадзе (3), Лэмб (2), Самнер (2).

Поделись:
Теги: NBA, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь