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Детройт обменяет Михайлюка: где продолжит карьеру украинец

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Святослав Михайлюк перейдет в Оклахому.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Легкий форвард Детройта Святослав Михайлюк отправится в Оклахому-Сити.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей страничке в Twitter, Пистонс отдаст украинца и пик второго раунда 2027 года в Тандер в обмен на Хамиду Диалло. Ранее драфт-пик, который получит Оклахома за Диалло, принадлежал Хьюстону.

Отмечается, что Детройт считает 22-летнего Диалло основным игроком для перестройки команды, ориентированной на молодежь. Этим летом Диалло станет ограниченно свободным агентом и проводит свой лучший сезон, в среднем за матч набирая 11,9 очка и 5,4 подбора.

Михайлюк в среднем за игру набирает 6,9 очка и 2,1 подбора. У украинца истекает срок контракта и он, как и Диалло, заработает в этом сезоне 1,7 миллиона долларов

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт, баскетбол, NBA
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