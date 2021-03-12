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Адетокунбо оформил трипл-дабл в матче против Нью-Йорка

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Лидер команды провел фантастический матч.
Яннис Адетокунбо
Яннис Адетокунбо
Getty Images

В НБА состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Милуоки Бакс на своей площадке одержал победу над Нью-Йорк Никс. Встреча проходила в Милуоки и завершилась со счетом 134:101.

В рамках этого поединка форвард Бакс Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл. Он набрал 24 очка, совершил 10 подборов и 10 передач. Это пятый трипл-дабл игрока в нынешнем сезоне.

Грек реализовал 8 из 12-ти бросков с игры (7/11 двухочковых и 1/1 трехочковых, а также реализовал 7 из 7 броска с линии.

Кроме того, на счету Адетокунбо 1 перехват, 1 блок-шот, 3 потери и 2 фола. 

Отметим, что Адетокунбо вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 29 минут 23 секунды.

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Теги: Милуоки, Нью-Йорк, НБА, Яннис Адетокунбо
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