Михайлюк заработал 11 очков в матче против Шарлотт

Украинец не сумел помочь команде поедить.

В рамках очередного игрового дня НБА Детройт уступил Шарлотту со счетом 102:105.

В этом поединке поучаствовал украинский игрок Пистонс Святослав Михайлюк.

Михайлюк вышел в старте и провел на паркете 26 минут 12 секунд. За это время он набрал 11 очков (1/1 двухочковых, 3/10 трехочковых), совершил 8 передач, 4 подбора и 2 перехвата. В его пассиве 1 потеря и 2 фола.

Как отмечает пресс-служба Детройта, Михайлюк стал третьим игроком своей команды по результативности.