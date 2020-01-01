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Михайлюк заработал 11 очков в матче против Шарлотт

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Украинец не сумел помочь команде поедить.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Детройт уступил Шарлотту со счетом 102:105.

В этом поединке поучаствовал украинский игрок Пистонс Святослав Михайлюк.

Михайлюк вышел в старте и провел на паркете 26 минут 12 секунд. За это время он набрал 11 очков (1/1 двухочковых, 3/10 трехочковых), совершил 8 передач, 4 подбора и 2 перехвата. В его пассиве 1 потеря и 2 фола.

Как отмечает пресс-служба Детройта, Михайлюк стал третьим игроком своей команды по результативности.

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт, НБА
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