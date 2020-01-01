НБА: Атланта минимально обырала Торонто, Клипперс разгромил Голден Стэйт

Перед вами результаты матчей НБА за четверг, 11 марта.

В четверг, 11 марта, в рамках очередного игрового дня в НБА состоялись одиннадцать матчей.

Шарлотт - Детройт 105:102 (30:22, 18:17, 25:33, 32:30)

Шарлотт: Вашингтон (20 + 9 подборов), Розир (17), Хэйворд (17), Зеллер (15 + 7 подборов), Болл (7 + 9 передач + 5 потерь) - старт; Монк (9), Грэм (7 + 6 передач), Бриджес (6 + 8 подборов), Коди Мартин (5), Бийомбо (2).

Детройт: Грант (32 + 8 подборов), Бей (14), Михайлюк (11 очков + 8 передач + 4 подбора + 2 перехвата + 1 потеря + 2 фола), Пламли (9 + 8 подборов + 5 потерь), Райт (5) - старт; Джош Джексон (9), Стюарт (7 + 8 подборов), Смит (6), Эллингтон (5), Макгрудер (4), Думбуя (0), Ли (0).

Украинский игрок Детройта Святослав Михайлюк вышел в старте и провел на паркете 26 минут 12 секунд. За это время он набрал 11 очков (1/1 двухочковых, 3/10 трехочковых), совершил 8 передач, 4 подбора и 2 перехвата. В его пассиве 1 потеря и 2 фола.

Бруклин - Бостон 121:109 (23:29, 35:26, 30:31, 33:23)

Бруклин: Ирвинг (40 + 8 подборов), Харден (22 + 10 подборов + 8 передач + 7 потерь), Харрис (12), Браун (4), Джордан (4 + 8 подборов) - старт; Шэмет (18), Грин (11), Т. Джонсон (6), Клэкстон (4).

Бостон: Тейтум (31), Тайс (17 + 8 подборов), Браун (13 + 6 передач), Уокер (11), Томпсон (8) - старт; Смарт (19), Тиг (5), Притчард (3), Р. Уильямс (2 + 6 блок-шотов), Г. Уильямс (0).

Торонто - Атланта 120:121 (26:37, 33:27, 35:20, 26:37)

Торонто: Пауэлл (33), Лаури (17 + 12 передач + 9 потерь), Джонсон (11), Бэйнс (11 + 15 подборов), Бембри (9) - старт; Буше (29 + 9 подборов), Дэвис (4), Уотсон (3), Ватанабе (3), Томас (0).

Атланта: Янг (37 + 6 передач + 6 потерь), Хертер (19), Коллинз (13 + 8 подборов), Капела (9 + 19 подборов + 5 блок-шотов), Снелл (6) - старт; Галлинари (20), Хилл (9), Рондо (6), Оконгву (2), Богданович (0).

Майами - Орландо 111:103 (30:32, 33:26, 19:24, 29:21)

Майами: Батлер (27 + 8 подборов + 11 передач), Олиник (20 + 7 подборов), Нанн (13), Робинсон (9), Окпала (5) - старт; Хирро (17), Драгич (11), Игудала (3), Харклесс (3), Ачиува (2), Силва (1).

Орландо: Вучевич (24 + 17 подборов), Бэйкон (21), Картер-Уильямс (17 + 7 передач + 6 потерь), Гордон (9), Амину (0) - старт; Рэндл (9), Кларк (8), Бамба (8), Окики (7), Берч (0 + 11 подборов).

Милуоки - Нью-Йорк 134:101 (32:27, 36:24, 29:27, 37:23)

Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 10 подборов + 10 передач), Миддлтон (14), Б. Лопес (14 + 5 блок-шотов), Дивинченцо (11 + 8 подборов), Холидэй (11) - старт; Форбс (21), Огастин (12), Портис (8), Меррилл (5), Т. Адетокумбо (4), Уилсон (3), Коннотон (3), Диаките (2), Крэйг (2).

Нью-Йорк: Барретт (22), Пэйтон (10), Буллок (8), Рэндл (7 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ноэл (2) - старт; Беркс (17 + 8 передач), Куикли (15), Топпин (10), Гибсон (7), Нокс (3), Пинсон (0), Ниликина (0).

Новый Орлеан - Миннесота 105:135 (34:27, 26:40, 22:38, 23:30)

Новый Орлеан: Уильямсон (24), Адамс (13 + 12 подборов), Ингрэм (13), Болл (10 + 7 передач), Бледсоу (2) - старт; Хэйс (11), Льюис (11), Александер-Уокер (10), Харт (5 + 13 подборов + 6 потерь), Эрнангомес (2), Мелли (2), Торнвелл (2).

Миннесота: Эдвардс (27), Таунс (16 + 7 подборов), Лэйман (12), Рубио (6 + 8 передач), Вандербилт (2) - старт; Науэлл (28 + 6 передач), Макдэниэлс (20), Рид (15), Эрнангомес (5), Окоги (4).

Чикаго - Филадельфия 105:127 (23:30, 34:34, 28:33, 20:30)

Чикаго: Маркканен (23), Лавин (19 + 7 передач), Уайт (18), Картер (8 + 9 подборов), Уильямс (4) - старт; Янг (14 + 8 подборов), Саторански (8), Гэффорд (4), Портер (3), Темпл (2), Валентайн (2), Корнет (0), Арчидиаконо (0).

Филадельфия: Харрис (24), Брэдли (14), Тайбулл (13 + 5 перехватов), Сет Карри (12 + 7 передач), Грин (9) - старт; Ховард (18 + 12 подборов), Коркмаз (16), Милтон (10 + 8 подборов), Скотт (5), Макси (4), Пуарье (2), Фергюсон (0).

Оклахома-Сити - Даллас 116:108 (35:19, 27:28, 27:27, 27:34)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 6 передач), Хорфорд (21 + 9 подборов), Покушевски (14 + 8 подборов), Дорт (14), Маледон (11 + 9 передач) - старт; Роби (9), Браун (8 + 12 подборов), Уильямс (4), Джером (3).

Даллас: Ричардсон (27 + 6 передач), Брансон (26), Клебер (14), Финни-Смит (6 + 8 подборов), Коули-Стайн (0) - старт; Хардуэй (24), Марьянович (4), Джонсон (4), Берк (2), Пауэлл (1), Грин (0).

Портленд - Финикс 121:127 (33:30, 27:30, 34:30, 27:37)

Портленд: Лиллард (30 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Трент (17), Кантер (16 + 11 подборов), Ковингтон (13), Джонс (9) - старт; Энтони (13), Саймонс (10), Литтл (7), Худ (6).

Финикс: Букер (35 + 8 передач + 5 потерь), Пол (19 + 7 передач), Бриджес (18), Эйтон (11), Камински (2) - старт; Краудер (13 + 7 подборов), Пэйн (13 + 6 передач), Шарич (11), Надер (5), Мур (0).

Сакраменто - Хьюстон 125:105 (35:33, 30:18, 30:30, 30:24)

Сакраменто: Фокс (30 + 7 подборов + 8 передач), Хилд (20 + 7 передач), Холмс (20 + 11 подборов), Барнс (20 + 11 подборов), Бэгли (11 + 7 подборов) - старт; Джозеф (13 + 5 перехватов), Халибертон (5), Бьелица (4), Джеймс (2), Джеффрис (0), Гай (0).

Хьюстон: Оладипо (23 + 8 передач), Гордон (17), Тэйт (16), Браун (8 + 9 подборов), Пэттон (0) - старт; Портер (13 + 10 передач), Мартин (13 + 8 подборов), Маклемор (12), Лэмб (3).

Клипперс - Голден Стэйт 130:104 (28:26, 31:17, 45:25, 26:36)

Клипперс: Ленард (28 + 9 подборов), Джордж (17 + 7 подборов), Ибака (16 + 14 подборов), Батюм (8), Беверли (3) - старт; Уильямс (14), Зубац (9), М-с Моррис (9), Кеннард (8), Джексон (5), Кабенгеле (4), Паттерсон (4), Мэнн (3), Коффи (2).

Голден Стэйт: Уиггинс (15 + 8 подборов), Убре (15), Карри (14), Грин (12), Луни (2) - старт; Уайзмен (14 + 7 подборов), Пул (14), Мэннион (10), Бэйзмор (4), Ли (2), Паскалл (2), Тоскано-Андерсон (0).