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Игроку Майами выписали штрав за антисемитские высказывания

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Майерс Леонард заплатит полсотни тысяч долларов.
Мейерс Леонард
Мейерс Леонард
Getty Images

Центровой Майами Хит Мейерс Леонард оштрафован на 50 000 долларов

Об этом сообщает Yahoo! Sports Крис Хэйнс в своем Twitter.

Баскетболист наказан за антисемитские высказывания. Во время прямой трансляции он использовал слово "kike", обозначающее людей еврейской национальности, а также нецензурно выражался.

Отметим также, что руководство Майами Хит приняло решение отстранить его от всех командных мероприятий на неделю.

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Теги: Мейерс Леонард, Майами, НБА
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