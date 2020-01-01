Игроку Майами выписали штрав за антисемитские высказывания

Майерс Леонард заплатит полсотни тысяч долларов.

Центровой Майами Хит Мейерс Леонард оштрафован на 50 000 долларов

Об этом сообщает Yahoo! Sports Крис Хэйнс в своем Twitter.

Баскетболист наказан за антисемитские высказывания. Во время прямой трансляции он использовал слово "kike", обозначающее людей еврейской национальности, а также нецензурно выражался.

Отметим также, что руководство Майами Хит приняло решение отстранить его от всех командных мероприятий на неделю.