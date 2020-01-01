НБА: Мемфис разгромил Вашингтон, Даллас разобрался с Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за 10 марта.

После перерыва на Матч всех звезд поединки регулярки Национальной баскетбольной ассоциации возобновились. 11 марта состоялись только две встречи.

Мемфис – Вашингтон 127:112 (35:26, 32:36, 27:23, 33:27)

Мемфис: Валанчюнас (29 + 20 подборов + 4 блок-шота), Морэнт (21 + 10 передач), Бэйн (20), Андерсон (13), Брукс (10 + 5 потерь) – старт; Мелтон (11), Уинслоу (9), Кларк (6 + 10 подборов), Тиллман (6), Джонс (2).

Вашингтон: Бил (21), Уэстбрук (20 + 10 передач), Хачимура (11), Мэтьюз (9), Вагнер (6) – старт; Бертанс (13), Авдия (13), Нето (7), Р. Лопес (7), Браун (5), Лень (0).

Украинец Алексей Лень отметился одним подбором за отведенные ему две с половиной минуты.

Даллас – Сан-Антонио 115:104 (27:32, 25:27, 35:27, 28:18)

Даллас: Порзингис (28 + 14 подборов), Дончич (22 + 12 подборов + 12 передач + 6 потерь), Ричардсон (12), Клебер (11 + 7 подборов), Финни-Смит (7 + 7 подборов) – старт; Коули-Стайн (10), Хардуэй (9), Брансон (8), Берк (5), Джонсон (3).

Сан-Антонио: Дерозан (30 + 11 передач), Джонсон (12), Мюррэй (11), Уайт (6), Пелтль (6) – старт; Миллс (14), Гэй (13 + 9 подборов), Уокер (12), Юбэнкс (0), Бэйтс-Диоп (0), Шаманич (0), Джонс (0), Лайлс (0).