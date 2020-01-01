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Хьюстон усилился форвардом Лэмбом

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Рокетс пришлось попрощаться с новичком Мэйсоном Джонсом.
Энтони Лэмб (слева)
Энтони Лэмб (слева)
Getty Images

Хьюстон заключил двусторонний контракт с форвардом Энтони Лэмбом.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Детали соглашения не раскрываются.

23-летний Лэмб выступал в G-лиге за Рио-Гранде, а начинал сезон за Кантон. Баскетболист был выбран под 6-м номером драфта G-лиги. За Рио-Гранде Лэмб отыграл 6 матчей, набирая в среднем 18,2 очка, 8,8 подбора, 3,7 передачи, 1,5 перехвата и 1,3 блок-шота.

В связи с подписанием Лэмба клуб отчислил защитника Мэйсона Джонса. Новичок провел за Хьюстон 22 игры, набирая 5,5 очка, 2,1 подбора и 1,3 передачи.

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Теги: Энтони Лэмб, Хьюстон, баскетбол, НБА
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