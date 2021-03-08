Бруклин подписал Блейка Гриффина

Теперь он одноклубник Хардена, Ирвинга и Дюрэнта.

Бруклин Нетс подписали контракт с форвардом Блейком Гриффином.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Условия сделки не разглашаются, однако известно, что Гриффин будет выступать за Нетс до конца нынешнего сезона.

До этого он выступал за Детройт Пистонз. В текущем сезоне Гриффин в среднем набирал 12,3 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 3,9 результативной передачи за матч.

Бруклин занимает второе место в Восточной конференции НБА, уступая первую строчку Филадельфии.