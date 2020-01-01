Переключиться на мобильную версию

Адетокумбо стал MVP Матча всех звезд NBA-2021

Комментариев: 0
Нападающий Милуоки получил награду имени Кобе Брайанта.
Яннис Адетокумбо - MVP Матча всех звезд-2021
Яннис Адетокумбо - MVP Матча всех звезд-2021
Getty Images

Форвард Милуоки Яннис Адетокумбо был признан MVP Матча всех звезд-2021 и получил награду имени Кобе Брайанта.

Яннис стал самым результативным игроком матча, в котором команде Леброна Джеймса одержала уверенную победу над командой Кевина Дюрэнта.

Яннис Адетокумбо
Яннис Адетокумбо
Getty Images

Адетокумбо реализовал 16 из 16 бросков с игры, включая 3 из 3 трехочковых, а также отметился 7 подборами, 3 передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом за 19 минут.

Поделись:
Теги: NBA, баскетбол, Яннис Адетокумбо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь