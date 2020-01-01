Адетокумбо стал MVP Матча всех звезд NBA-2021

Нападающий Милуоки получил награду имени Кобе Брайанта.

Форвард Милуоки Яннис Адетокумбо был признан MVP Матча всех звезд-2021 и получил награду имени Кобе Брайанта.

Яннис стал самым результативным игроком матча, в котором команде Леброна Джеймса одержала уверенную победу над командой Кевина Дюрэнта.

Яннис Адетокумбо Getty Images

Адетокумбо реализовал 16 из 16 бросков с игры, включая 3 из 3 трехочковых, а также отметился 7 подборами, 3 передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом за 19 минут.