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Матч всех Звезд NBA: команда Леброна не оставила шансов команде Дюранта

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В Атланте состоялся 70-й Матч всех звезд НБА.
Матч всех Звезд NBA
Матч всех Звезд NBA
Getty Images

Команда Леброна Джеймса обыграла команду Кевина Дюранта в Матче всех звезд НБА - 170:150 (40:39, 60:41, 46:45, 24:25).

Самым результативным игроком встречи стал форвард Милуоки Яннис Адетокунбо, игравший за команду Леброна, набравший 35 очков.

Команда Леброна победила во всех четвертях встречи. Завершилась игра эффектным броском Дэмьена Лилларда почти с середины площадки.

Команда Дюрэнта – Команда Леброна 150:170 (39:40, 41:60, 45:46, 25:24)

Команда Дюрэнта: Бил (26), Ирвинг (24 + 12 передач), Тейтум (21 + 7 передач), Уильямсон (10), Ленард (8 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Харден (21), Митчелл (15), Лавин (13), Вучевич (5 + 7 подборов), Рэндл (4), Конли (3).

Команда Леброна: Я. Адетокумбо (35 + 7 подборов), Карри (28), Дончич (8 + 8 передач), Йокич (6 + 7 подборов), Джеймс (4) – старт; Лиллард (32), Браун (22), Джордж (17), Гобер (10 + 7 подборов), Пол (6 + 8 подборов + 16 передач), Сабонис (2).

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Теги: NBA, Матч всех звезд NBA
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