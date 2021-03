Букер пропустит Матч всех звезд НБА

Защитник Феникса Девин Букер не сможет принять участие в Матче всех звезд НБА.

24-летний баскетболист получил растяжение связок левого колена, в связи с чем он пока не может играть. Он был запасным в команде Кевина Дюранта, а также должен был принять участие в конкурсе трехочковых.

Как сообщает пресс-служба Матча всех звезд, место Букера займет разыгрывающий Юты Майк Конли. Он впервые приглашен на Матч всех звезд за 14 сезонов карьеры.

🌟 @utahjazz Guard @MCONLEY10 has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Phoenix Suns guard Devin Booker on #TeamDurant in the 2021 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/5q8E6j0i9o