Переключиться на мобильную версию

Букер пропустит Матч всех звезд НБА

Комментариев: 0
Девина Букера заменит разыгрывающий Юты Майк Конли.
Девин Букер
Девин Букер
Getty Images

Защитник Феникса Девин Букер не сможет принять участие в Матче всех звезд НБА.

24-летний баскетболист получил растяжение связок левого колена, в связи с чем он пока не может играть. Он был запасным в команде Кевина Дюранта, а также должен был принять участие в конкурсе трехочковых.

Как сообщает пресс-служба Матча всех звезд, место Букера займет разыгрывающий Юты Майк Конли. Он впервые приглашен на Матч всех звезд за 14 сезонов карьеры.

Отметим, что Конли станет третьим игроком Джаз на Матче всех звезд. Помимо него выступят Донован Митчелл (команда Дюранта, запасной) и Руди Гобер (команда ЛеБрона, запасной).

В нынешнем сезоне 33-летний Конли набирает 16,1 очка, 3,5 подбора и 5,7 передачи в среднем за матч.

Поделись:
Теги: Девин Букер, НБА, Матч всех звезд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь