Звездный одноклубник Михайлюка покинет Детройт

Детройт и Гриффин договорились о расторжении контракта.

Форвард Блэйк Гриффин в ближайшее время может стать неограниченно свободным агентом.

По информации инсайдера Эдриана Воджнаровскиа, руководство Детройта договорилось о выкупе контракта с 31-летним баскетболистом.

В подписании шестикратного участника Матчей звезд заинтересованы большое количество топовых клубов, который претендуют на плей-офф. Баскетболист в ближайшее время примет решение о своем будущем.

Стоит отметить, что за текущий и следующий сезоны Блэйк мог бы получить около 75 млн долларов по действующему соглашению с Детройтом.

Напомним, Гриффин не выступает в матчах НБА с 13 февраля. На протяжении этого времени Детройт пытался обменять игрока или выкупить его контракт. В нынешнем сезоне Блэйк набирает 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи за матч, реализация 42,9% двухочковых составляет - 42,9%, а трехочковых - 31,5%.