НБА: Финикс разгромил Голден Стэйт, Вашингтон минимально обыграл Клипперс

Перед вами результаты матчей НБА за четверг, 4 марта.

В четверг, 4 марта, в рамках очередного игрового дня в НБА состоялись девять матчей. Стоит сказать, что это последний игровой день регулярного чемпионата перед перерывом на Матч звезд-2021.

Бостон - Торонто 132:125 (31:34, 35:36, 35:22, 31:33)

Бостон: Тейтум (27 + 12 подборов), Браун (21 + 7 подборов), Уокер (15 + 6 передач + 5 потерь), Томпсон (13), Тайс (5) - старт; Г. Уильямс (17), Тиг (14), Притчард (10), Р. Уильямс (10 + 7 подборов), Оджелей (0).

Торонто: Пауэлл (25), Лаури (14 + 19 передач), Джонсон (14), Бэйнс (13 + 9 подборов), Бембри (4) - старт; Буше (30), Дэвис (22), Уотсон (3).

Вашингтон - Клипперс 119:117 (25:22, 29:39, 33:26, 32:30)

Вашингтон: Бил (33 + 7 подборов), Уэстбрук (27 + 9 подборов + 11 передач), Вагнер (12), Хачимура (9), Мэтьюз (2) - старт; Бертанс (11), Нето (11), Р. Лопес (10 + 7 подборов), Авдия (4 + 7 подборов).

Клипперс: Ленард (22), Беверли (17), Джексон (12), Батюм (9), Ибака (0) - старт; Уильямс (16), Кеннард (14), Мэнн (14), Зубац (13 + 13 подборов).

Нью-Йорк - Детройт 114:104 (33:27, 26:19, 34:28, 21:30)

Нью-Йорк: Рэндл (27 + 16 подборов + 7 передач), Барретт (21), Пэйтон (20), Буллок (12), Ноэл (12 + 11 подборов) - старт; Беркс (9), Ниликина (9), Топпин (4), Куикли (0).

Детройт: Эллингтон (17), Бей (14), Смит (12), Пламли (12 + 13 подборов), Михайлюк (11 (1/2 двухочковых, 3/8 трехочковых) + 3 подбора + 5 передач + 2 перехвата + 3 потери + 2 фола) - старт; Макгрудер (13), Стюарт (10), Думбуя (10), Ли (5).

Украинский игрок Детройта Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке и отыграл 36:35 минут. За это время он набрал 11 очков, сделал 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата. Также он допустил 3 потери и совершил 2 фола.

Индиана - Денвер 103:113 (29:28, 23:33, 22:21, 29:31)

Индиана: Тернер (22 + 12 подборов), Макдермотт (20), Дж. Холидэй (16), Брогдон (10 + 6 передач), Сабонис (10 + 10 подборов + 10 передач) - старт; Макконнелл (10), Самнер (8), Лэмб (4), А. Холидэй (3).

Денвер: Портер (24 + 11 подборов), Мюррэй (23), Йокич (20 + 12 подборов + 8 передач + 7 потерь), Бартон (16), Моррис (8) - старт; Хартенштайн (7), Чанчар (7), Дозьер (5 + 8 передач), Ннаджи (3).

Мемфис - Милуоки 111:112 (17:31, 34:30, 33:23, 27:28)

Мемфис: Морэнт (35), Брукс (23 + 7 передач), Валанчюнас (13 + 12 подборов), Андерсон (9), Бэйн (4) - старт; Джонс (9), Кларк (6 + 8 подборов), Мелтон (6), Уинслоу (6 + 10 подборов), Тиллман (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (26 + 11 подборов + 8 передач), Миддлтон (22 + 10 подборов), Б. Лопес (12), Дивинченцо (7 + 7 подборов), Огастин (3) - старт; Холидэй (15), Коннотон (15 + 9 подборов), Портис (8), Т. Адетокумбо (4), Форбс (0).

Новый Орлеан - Майами 93:103 (15:31, 30:24, 25:22, 23:26)

Новый Орлеан: Ингрэм (17 + 9 передач), Адамс (15), Харт (12 + 8 подборов), Болл (10), Бледсоу (9) - старт; Александер-Уокер (13), Льюис (11), Хэйс (6 + 8 подборов), Мелли (0 + 7 подборов).

Майами: Батлер (29 + 9 передач), Олиник (18 + 10 подборов + 7 передач), Нанн (13), Робинсон (5), Окпала (5) - старт; Драгич (13), Игудала (10), Ачиува (8), Хирро (2).

Сан-Антонио - Оклахома-Сити 102:107 (24:27, 37:23, 23:31, 18:26)

Сан-Антонио: Дерозан (20), Лайлс (15 + 10 подборов), Мюррэй (14 + 9 передач + 5 потерь), Уокер (11), Пелтль (2) - старт; Миллс (13), Джонсон (9), Шаманич (9 + 7 подборов), Бэйтс-Диоп (7), Юбэнкс (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 8 передач), Дорт (15), Роби (12), Бэйзли (11 + 10 подборов), Маледон (7 + 7 подборов) - старт; Мускала (18 + 7 подборов), Уильямс (9), Джексон (2), Джером (0).

Портленд - Сакраменто 123:119 (30:27, 29:29, 30:34, 34:29)

Портленд: Лиллард (44 + 7 передач), Кантер (22 + 21 подбор), Джонс (8), Трент (7), Ковингтон (7) - старт; Энтони (16), Литтл (9), Саймонс (6), Худ (4).

Сакраменто: Фокс (32 + 8 подборов + 12 передач), Хилд (21), Барнс (17), Бэгли (14 + 9 подборов), Холмс (12 + 11 подборов) - старт; Бьелица (12 + 9 подборов), Джозеф (11), Джеффрис (0).

Финикс - Голден Стэйт 120:98 (34:23, 28:28, 25:22, 33:25)

Финикс: Букер (16 + 6 передач), Краудер (14), Эйтон (11 + 10 подборов), Пол (10), Бриджес (8) - старт; Пэйн (17 + 10 передач), Надер (14 + 9 подборов), Шарич (13), Камински (8), Картер (7), Смит (2), Мур (0).

Голден Стэйт: Уиггинс (16), Уайзмен (11 + 11 подборов), Мэннион (9 + 6 передач + 5 потерь), Тоскано-Андерсон (9), Ли (7) - старт; Пул (26), Уонамейкер (7), Паскалл (6), Луни (4), Бэйзмор (3), Малдер (0).