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Михайлюк не помог Детройту одолеть Нью-Йорк

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Украинец вышел в стартовой пятерке на матч и набрал 11 очков.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Детройт провел матч против Нью-Йорка.

В этом поединке поучастовал украинский атакующий защитник Пистонс Святослав Михайлюк, вышедший в стартовой пятерке и провел на паркете 36:35 минут.

Он набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/8 трехочковых), совершил 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата. Также в его пассиве 3 потери и 2 фола. Его показатель полезности составил “-10“.

Несмотря на хороший матч в исполнении украинца, его команда проиграла со счетом 104:114.

На данный момент Детройт занимает последнее, 15-е место, в Восточной конференции, одержав только 10 побед в 36 матчах нынешнего сезона (27,8% побед).

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт, НБА
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