Определились составы на Матч восходящих звезд НБА

Традиционная игра восходящих звезд лиги не состоится в этом году.

НБА обнародовала составы команд на Матч восходящих звезд-2021.

Однако игроки из-за пандемии COVID-19 на площадке не появятся, а выбор составов был сделан для признания лучших молодых баскетболистов лиги сезона-2020/21.

Составы команд на Матч восходящих звезд:

Состав сборной: Зайон Уильямсон (Нью-Орлеан), Джа Морант (Мемфис), Ламело Болл (Шарлотт), Энтони Эдвардс (Миннесота), Тайриз Халибертон (Сакраменто), Тайлер Хирроу (Майами), ДеАндре Хантер (Атланта), Келдон Джонсон (Сан-Антонио), Майкл Портер (Денвер) и Джеймс Уайзмен (Голден Стэйт).

Состав сборной мира: Прешес Ачиува (Майами), Дени Авдия, Руи Хачимура (оба – Вашингтон), Никейл Александер-Уокер (Нью-Орлеан), Ар Джей Барретт (Нью-Йорк), Факундо Кампаццо (Денвер), Брэндон Кларк (Мемфис), Лугенц Дорт, Тео Маледон (оба – Оклахома) и Майкл Малдер (Голден Стэйт).

