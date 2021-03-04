Шакил О’Нил дебютировал в рестлинге

Именитый экс-игрок НБА сломал стол в дебютном бое.

Член Зала славы НБА Шакил О'Нил поучаствовал в шоу нового рестлинг-промоушена All Elite Wrestling.

48-летний бывший центровой в главном бою AEW Dynamite в паре с Джейд Кэргилл встретился с Коди Роудсом и Ред Велвет.

На протяжении поединка О'Нил показал несколько ярких трюков. В одном из моментов он вылетел за пределы ринга и проломил стол, в другом провел бросок своего оппонента.

В итоге О'Нил и Кэргилл одержали победу.