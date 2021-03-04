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Шакил О’Нил дебютировал в рестлинге

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Именитый экс-игрок НБА сломал стол в дебютном бое.
Шакил О’Нил
Шакил О’Нил
Getty Images

Член Зала славы НБА Шакил О'Нил поучаствовал в шоу нового рестлинг-промоушена All Elite Wrestling.

48-летний бывший центровой в главном бою AEW Dynamite в паре с Джейд Кэргилл встретился с Коди Роудсом и Ред Велвет.

На протяжении поединка О'Нил показал несколько ярких трюков. В одном из моментов он вылетел за пределы ринга и проломил стол, в другом провел бросок своего оппонента.

В итоге О'Нил и Кэргилл одержали победу.

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Теги: Шакил О’Нил, рестлинг
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
mtrevbccde    04.03.2021, 12:00
Оценка:  -19
mtrevbccde
Шак,забери к себе на ринг нашего клоуна!
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