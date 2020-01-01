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НБА: Детройт Михайлюка обыграл Торонто, Кливленд минимально уступил Индиане

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Перед вами результаты матчей НБА за среду, 3 марта.
Филадельфия – Юта
Филадельфия – Юта
NBA

В среду, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей.

Торонто – Детройт 105:129 (37:43, 23:26, 20:29, 25:31)

Торонто: Пауэлл (36), Лаури (21 + 6 передач), Бэйнс (13), Дэвис (6), Ватанабе (0) – старт; Буше (18 + 8 подборов), Томас (11), Бембри (0), Уотсон (0), Джонсон (0).

Детройт: Эллингтон (25), Михайлюк (17), Пламли (14 + 11 подборов + 10 передач), Смит (10 + 12 подборов + 11 передач), Бей (7) – старт; Макгрудер (20), Ли (20 + 7 передач), Думбуя (9), Стюарт (6), Сирвидис (1).

Филадельфия – Юта 131:123 OT (26:34, 26:27, 32:28, 34:29, 13:5)

Филадельфия: Эмбиид (40 + 19 подборов), Харрис (22 + 10 подборов), Симмонс (17 + 6 передач + 5 потерь), Сет Карри (14), Грин (3) – старт; Ховард (12), Милтон (12), Коркмаз (8), Скотт (3), Тайбулл (0).

Юта: Митчелл (33 + 8 подборов + 6 передач), Конли (18), Богданович (18), Гобер (12 + 9 подборов), О'Нил (7 + 10 подборов) – старт; Инглс (16), Кларксон (10), Ньянг (5), Фэйворс (4 + 7 подборов).

Кливленд – Индиана 111:114 (28:28, 33:23, 29:31, 21:32)

Кливленд: Секстон (32 + 10 передач + 6 потерь), Уэйд (17), Аллен (17 + 11 подборов), Гарлэнд (16), Окоро (7) – старт; Макги (10 + 5 потерь), Принс (5), Уиндлер (3), Осман (2), Дотсон (2).

Индиана: Брогдон (29 + 5 потерь), Сабонис (18 + 6 передач), Тернер (12 + 4 блок-шота), Макдермотт (12), Дж. Холидэй (8) – старт; Макконнелл (16 + 13 передач + 10 перехватов), Лэмб (11), Самнер (8), А. Холидэй (0).

Хьюстон – Бруклин 114:132 (27:30, 27:37, 31:34, 29:31)

Хьюстон: Уолл (36), Оладипо (33 + 7 подборов), Тэйт (12 + 10 подборов), Браун (9), Такер (0) – старт; Маклемор (10), Пэттон (10), Джонс (4).

Бруклин: Харден (29 + 10 подборов + 14 передач + 8 потерь), Ирвинг (24 + 6 передач), Харрис (19), Браун (17 + 8 подборов + 7 передач), Джордан (10 + 10 подборов) – старт; Клэкстон (16 + 8 подборов), Шэмет (11), Т. Джонсон (6), Роберсон (0), Чиозза (0), Кук (0).

Орландо – Атланта 112:115 (39:27, 22:15, 29:36, 22:37)

Орландо: Вучевич (29 + 9 подборов), Росс (28), Картер-Уильямс (20 + 6 передач), Амину (14 + 8 подборов), Бэйкон (6) – старт; Берч (5), Кларк (3), Рэндл (3), Бамба (2), Окики (2).

Атланта: Янг (32 + 8 передач), Галлинари (23 + 9 подборов + 6 передач), Коллинз (15 + 9 подборов), Хертер (13), Снелл (11) – старт; Богданович (9), Хилл (8), Фернанду (2), Рондо (2), Оконгву (0).

Миннесота – Шарлотт 102:135 (33:36, 23:26, 20:36, 26:37)

Миннесота: Рубио (20 + 9 передач + 5 потерь), Эдвардс (19), Таунс (16 + 15 подборов), Лэйман (14), Вандербилт (6) – старт; Науэлл (7), Рид (7), Макдэниэлс (5 + 7 подборов), Калвер (4), Маклафлин (4).

Шарлотт: Розир (31), Хэйворд (23 + 9 передач + 5 перехватов), Болл (19 + 7 подборов), Вашингтон (16 + 9 подборов), Бийомбо (8 + 8 подборов) – старт; Монк (18 + 5 потерь), Бриджес (13 + 10 подборов), Калеб Мартин (3), Макдэниэлс (2), Коди Мартин (2).

Новый Орлеан – Чикаго 124:128 (25:26, 20:38, 34:32, 45:32)

Новый Орлеан: Уильямсон (28 + 9 подборов), Ингрэм (21), Болл (12), Бледсоу (12 + 10 передач), Адамс (0) – старт; Редик (22), Харт (13), Хэйс (10), Эрнангомес (6).

Чикаго: Лавин (36 + 8 передач), Уайт (25), Уильямс (13), Темпл (8), Картер (7 + 15 подборов) – старт; Янг (18), Валентайн (11), Арчидиаконо (5), Гэффорд (3), Саторански (2).

Даллас – Оклахома-Сити 87:78 (25:23, 24:19, 26:19, 12:17)

Даллас: Порзингис (19 + 13 подборов), Ричардсон (16), Брансон (11), Клебер (8 + 7 подборов), Финни-Смит (4 + 8 подборов) – старт; Хардуэй (19), Берк (9 + 6 передач), Джонсон (1), Пауэлл (0), Айванду (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (15), Маледон (11), Бэйзли (11 + 10 подборов), Хорфорд (10), Дорт (5) – старт; Джером (13), Уильямс (8), Роби (5 + 8 подборов), Джексон (0), Мускала (0).

Сакраменто – Лейкерс 123:120 (23:31, 40:30, 24:27, 36:32)

Сакраменто: Хилд (29 + 6 передач), Фокс (23 + 8 передач + 6 потерь), Барнс (20 + 6 передач), Холмс (16 + 9 подборов), Бэгли (14) – старт; Джозеф (13), Бьелица (6 + 6 передач), Джеффрис (2).

Лейкерс: Шредер (28 + 9 передач), Кузма (25 + 13 подборов), М-ф Моррис (11), Колдуэлл-Поуп (10), Джонс (0) – старт; Харрелл (26 + 11 подборов), Маккинни (11), Хортон-Такер (9), Дадли (0), Мэттьюз (0).

Портленд – Голден Стэйт 108:106 (28:29, 27:27, 27:24, 26:26)

Портленд: Лиллард (22 + 6 передач + 5 потерь), Трент (15), Ковингтон (15 + 9 подборов), Кантер (11 + 14 подборов), Джонс (8) – старт; Энтони (22), Саймонс (8), Худ (5), Литтл (2).

Голден Стэйт: Карри (35 + 7 подборов), Уиггинс (14), Бэйзмор (12), Луни (9 + 8 подборов), Грин (5 + 9 подборов + 12 передач) – старт; Ли (10), Уайзмен (6), Малдер (6), Уонамейкер (3), Тоскано-Андерсон (3 + 8 подборов), Паскалл (3).

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Теги: НБА, баскетбол
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