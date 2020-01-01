НБА объявила участников конкурса трехочковых и конкурса мастерства

Конкурсы пройдут 7 марта перед Матчем всех звезд.

НБА назвала состав участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет перед Матчем всех звезд.

Участники конкурса трехочковых-2021:

Стефен Карри (Голден Стэйт)

Девин Букер (Финикс)

Донован Митчелл (Юта)

Джейлен Браун (Бостон)

Джейсон Тейтум (Бостон)

Зак Лавин (Чикаго)

Также объявлен состав участников конкурса мастерства:

Лука Дончич (Даллас)

Крис Пол (Финикс)

Роберт Ковингтон (Портленд)

Джулиус Рэндл (Нью-Йорк)

Домантас Сабонис (Индиана)

Никола Вучевич (Орландо)

Конкурсы трехочковых и мастерства пройдут перед Матчем всех звезд в воскресенье, 7 марта.