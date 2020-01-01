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НБА объявила участников конкурса трехочковых и конкурса мастерства

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Конкурсы пройдут 7 марта перед Матчем всех звезд.
НБА объявила участников конкурса трехочковых и конкурса мастерства
NBA

НБА назвала состав участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет перед Матчем всех звезд.

Участники конкурса трехочковых-2021:

Стефен Карри (Голден Стэйт)
Девин Букер (Финикс)
Донован Митчелл (Юта)
Джейлен Браун (Бостон)
Джейсон Тейтум (Бостон)
Зак Лавин (Чикаго)

Также объявлен состав участников конкурса мастерства:

Лука Дончич (Даллас)
Крис Пол (Финикс)
Роберт Ковингтон (Портленд)
Джулиус Рэндл (Нью-Йорк)
Домантас Сабонис (Индиана)
Никола Вучевич (Орландо)

Конкурсы трехочковых и мастерства пройдут перед Матчем всех звезд в воскресенье, 7 марта.

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