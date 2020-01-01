НБА объявила участников конкурса трехочковых и конкурса мастерства
Конкурсы пройдут 7 марта перед Матчем всех звезд.
НБА назвала состав участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет перед Матчем всех звезд.
Участники конкурса трехочковых-2021:
Стефен Карри (Голден Стэйт)
Девин Букер (Финикс)
Донован Митчелл (Юта)
Джейлен Браун (Бостон)
Джейсон Тейтум (Бостон)
Зак Лавин (Чикаго)
Также объявлен состав участников конкурса мастерства:
Лука Дончич (Даллас)
Крис Пол (Финикс)
Роберт Ковингтон (Портленд)
Джулиус Рэндл (Нью-Йорк)
Домантас Сабонис (Индиана)
Никола Вучевич (Орландо)
Конкурсы трехочковых и мастерства пройдут перед Матчем всех звезд в воскресенье, 7 марта.
Полная версия правил