Стали известны три участника Слэм-данк контеста 2021 года
В конкурсе будут принимать участие молодые игроки.
В рамках Матча звезд НБА 2021 года, который пройдет в Атланте, состоится и традиционный конкурс по броскам сверху.
На данный момент известны имена трех игроков, которые будут принимать участие в контесте. Это форвард-новичок Нью-ЙОрк Никс Оби Топпин, а также защитники Анферни Симмонс (Портленд Трэйл-Бллейзерс) и Кассиус Стэнли (Индиана).
Четвертый участник будет объявлен позже. Возможно, им станет Зайон Уильямсон, который примет участие в сама Матче звезд.
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