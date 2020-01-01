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Стали известны три участника Слэм-данк контеста 2021 года

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В конкурсе будут принимать участие молодые игроки.
Оби Топпин
Оби Топпин
Getty Images

В рамках Матча звезд НБА 2021 года, который пройдет в Атланте, состоится и традиционный конкурс по броскам сверху.

На данный момент известны имена трех игроков, которые будут принимать участие в контесте. Это форвард-новичок Нью-ЙОрк Никс Оби Топпин, а также защитники Анферни Симмонс (Портленд Трэйл-Бллейзерс) и Кассиус Стэнли (Индиана).

Четвертый участник будет объявлен позже. Возможно, им станет Зайон Уильямсон, который примет участие в сама Матче звезд.

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Теги: Оби Топпин, NBA
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