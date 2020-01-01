НБА: Милуоки вырвал победу у Клипперс, Вашингтон с Ленем обидно уступил Бостону

Представляем результаты матчей за воскресенье, 28 февраля.

В рамках игрового дня регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей. Представляем результаты каждого из них.

Милуоки – Клипперс 105:100 (27:23, 26:25, 24:33, 28:19)

Милуоки: Я. Адетокумбо (36 + 14 подборов + 4 блок-шота), Миддлтон (19 + 8 передач), Дивинченцо (11 + 7 подборов), Б. Лопес (10), Огастин (6) – старт; Портис (9 + 7 подборов), Коннотон (7 + 8 подборов), Форбс (5), Холидэй (2), Т. Адетокумбо (0).

Клипперс: Ленард (25 + 9 подборов), Джордж (16 + 7 подборов + 7 передач), Ибака (15 + 11 подборов), Батюм (8), Беверли (5) – старт; Уильямс (14), М-с Моррис (11), Мэнн (4), Зубац (2), Джексон (0).

Бостон – Вашингтон 111:110 (33:28, 27:27, 19:21, 32:34)

Бостон: Тейтум (31 + 8 подборов), Уокер (21 + 8 передач), Тайс (20 + 9 подборов), Грин (8), Томпсон (5 + 13 подборов) – старт; Притчард (7), Тиг (6), Р. Уильямс (6), Оджелей (4), Г. Уильямс (3).

Вашингтон: Бил (46 + 7 подборов + 5 потерь), Уэстбрук (24 + 11 подборов + 5 потерь), Хачимура (2), Вагнер (0), Мэтьюз (0) – старт; Бертанс (20), Р. Лопес (10), Лень (4 очка, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Нето (4), Авдия (0), Бонга (0).

Детройт – Нью-Йорк 90:109 (20:25, 17:23, 27:35, 26:26)

Детройт: Грант (21 + 8 подборов), Бей (10), Пламли (9), Смит (7 + 7 подборов), Михайлюк (0 очков, 2 подбора, 3 передачи, 1 перехват, 3 потери) – старт; Эллингтон (15), Джош Джексон (12 + 5 потерь), Ли (9), Стюарт (4 + 10 подборов), Думбуя (3), Макгрудер (0).

Нью-Йорк: Рэндл (25 + 8 подборов + 6 передач), Барретт (21), Роуз (14), Буллок (9), Ноэл (8 + 11 подборов) – старт; Беркс (16), Куикли (12), Топпин (4), Ниликина (0).

Майами – Атланта 109:99 (26:21, 28:23, 24:33, 31:22)

Майами: Нанн (24 + 7 передач), Адебайо (16 + 13 подборов + 5 потерь), Драгич (13), Олиник (9), Робинсон (5) – старт; Ачиува (14 + 7 подборов), Хирро (14), Игудала (7), Винсент (7), Окпала (0).

Атланта: Коллинз (34 + 10 подборов), Капела (20 + 14 подборов), Янг (15 + 8 подборов + 9 передач + 7 потерь), Хертер (13 + 6 перехватов), Снелл (8) – старт; Галлинари (6), Рондо (3), Оконгву (0), Мэйс (0), Хилл (0).

Хьюстон – Мемфис 84:133 (18:25, 19:38, 23:32, 24:38)

Хьюстон: Уолл (14 + 5 потерь), Пэттон (10), Гордон (5), Хауз (5), Такер (1) – старт; Тэйт (14), Джонс (12), Нваба (11), Маклемор (7), Браун (5), Куруц (0).

Мемфис: Бэйн (15 + 7 подборов), Андерсон (13), Брукс (8), Морэнт (6 + 7 передач), Валанчюнас (6) – старт; Уинслоу (20), Кларк (16 + 12 подборов), Мелтон (14), Джонс (13), Дженг (12), Тиллман (5), Тилли (3), Кончар (2).

Лейкерс – Голден Стэйт 117:91 (41:21, 32:23, 26:25, 18:22)

Лейкерс: Джеймс (19), М-ф Моррис (13 + 8 подборов), Шредер (12 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (9), Марк Газоль (9) – старт; Карузо (13), Кузма (12 + 11 подборов), Хортон-Такер (11), Джонс (8), Харрелл (6), Кейкок (2), К. Адетокумбо (2), Маккинни (1), Дадли (0), Мэттьюз (0).

Голден Стэйт: Карри (16 + 7 передач), Убре (14), Грин (6), Уиггинс (3), Луни (0) – старт; Паскалл (18), Уонамейкер (9 + 6 передач), Бэйзмор (9), Тоскано-Андерсон (7), Уайзмен (5 + 8 подборов), Малдер (3), Ли (1).

Миннесота – Финикс 99:118 (26:30, 22:23, 28:33, 23:32)

Миннесота: Эдвардс (24), Таунс (21 + 10 подборов), Рубио (6 + 6 передач), Окоги (2), Вандербилт (2) – старт; Лэйман (11), Рид (9), Эрнангомес (7), Науэлл (6), Маклафлин (6), Макдэниэлс (5), Калвер (0).

Финикс: Букер (43), Эйтон (22 + 10 подборов), Пол (11 + 15 передач), Камински (9), Бриджес (9 + 7 подборов) – старт; Шарич (13), К. Джонсон (6), Надер (5), Картер (0), Краудер (0), Смит (0), Пэйн (0), Мур (0).