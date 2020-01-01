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НБА: Детройт Михайлюка уступил Новому Орлеану, Юта обыграла Лейкерс

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Перед вами результаты матчей НБА за среду, 24 февраля.
Новый Орлеан - Детройт
Новый Орлеан - Детройт

В среду, 24 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей.

Индиана – Голден Стэйт 107:111 (22:25, 36:31, 22:28, 27:27)

Индиана: Брогдон (24), Сабонис (22 + 16 подборов + 6 потерь), Макдермотт (15), Тернер (14 + 8 подборов), Дж. Холидэй (6) – старт; Лэмб (9), Макконнелл (9 + 6 передач), А. Холидэй (6), Самнер (2), Битадзе (0).

Голден Стэйт: Карри (24 + 8 подборов + 8 передач), Убре (17), Уиггинс (15), Грин (12 + 9 подборов + 11 передач), Луни (4) – старт; Паскалл (13), Уайзмен (11), Уонамейкер (7), Ли (5), Бэйзмор (3), Тоскано-Андерсон (0).

Атланта – Бостон 127:112 (40:27, 32:22, 27:29, 28:34)

Атланта: Янг (33 + 7 передач), Коллинз (14 + 11 подборов), Снелл (12), Капела (9 + 9 подборов), Хертер (5) – старт; Галлинари (38), Гудвин (5), Оконгву (5), Мэйс (4), Хилл (2), Фернанду (0), Найт (0), Рондо (0).

Бостон: Браун (17), Тиг (14), Тейтум (13), Томпсон (13 + 13 подборов), Тайс (0) – старт; Несмит (13), Эдвардс (11), Уотерс (11), Грин (6), Р. Уильямс (6), Притчард (3), Оджелей (3), Фалл (2), Г. Уильямс (0).

Кливленд – Хьюстон 112:96 (27:17, 21:33, 34:24, 30:22)

Кливленд: Аллен (26 + 18 подборов + 4 блок-шота), Секстон (23), Гарлэнд (11 + 10 передач + 8 потерь), Уэйд (11), Окоро (10) – старт; Уиндлер (13), Осман (7 + 8 подборов), Стивенс (5), Макги (4), Принс (2), Дотсон (0).

Хьюстон: Уолл (20), Оладипо (17), Хауз (14), Тэйт (8 + 7 подборов), Такер (0 + 7 подборов) – старт; Гордон (17), Нваба (12), Пэттон (6), Браун (2).

Майами – Торонто 116:108 (32:35, 34:21, 26:29, 24:23)

Майами: Батлер (27 + 8 подборов + 10 передач), Адебайо (19 + 12 подборов), Робинсон (17), Нанн (7 + 7 передач), Олиник (7 + 7 подборов) – старт; Драгич (15), Игудала (12), Винсент (11), Ачиува (1).

Торонто: Лаури (24 + 7 подборов + 8 передач), Ванвлит (24 + 7 передач), Пауэлл (17), Ануноби (14), Сиакам (5) – старт; Буше (11), Бэйнс (7), Дэвис (6), Бембри (0), Томас (0), Маккоу (0), Джонсон (0).

Чикаго – Миннесота 133:126 OT (32:34, 36:24, 28:32, 23:29, 14:7)

Чикаго: Лавин (35 + 7 потерь), Уайт (20 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Картер (17 + 10 подборов), Уильямс (13), Темпл (5) – старт; Саторански (16), Янг (14 + 6 передач), Валентайн (10), Арчидиаконо (3), Корнет (0).

Миннесота: Бизли (25), Таунс (24 + 8 подборов), Эдвардс (21 + 9 подборов + 6 передач), Вандербилт (16), Рубио (9 + 10 передач) – старт; Рид (13), Науэлл (12), Окоги (4), Макдэниэлс (2), Маклафлин (0).

Новый Орлеан – Детройт 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22)

Новый Орлеан: Уильямсон (32), Ингрэм (27 + 7 подборов + 8 передач), Адамс (14 + 15 подборов), Болл (12 + 8 передач), Бледсоу (11) – старт; Харт (11), Редик (7), Эрнангомес (6), Льюис (5), Александер-Уокер (3).

Детройт: Пламли (21 + 9 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Бей (13), Смит (11 + 7 передач), Эллингтон (7), Думбуя (3) – старт; Джош Джексон (25), Ли (13), Михайлюк (12), Стюарт (11 + 10 подборов), Джексон (2), Макгрудер (0).

Святослав Михайлюк провел на площадке 28:00 минут, за которые набрал 12 очков (0/0 двухочковые, 4/9 трехочковые), сделал три подбора, две передачи и допустил три потери.

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 102:99 (28:21, 12:24, 36:28, 26:26)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (42 + 8 подборов), Хорфорд (16 + 7 подборов + 7 передач), Дорт (16), Маледон (3), Бэйзли (0 + 10 подборов) – старт; Мускала (7), Роби (5), Джексон (5), Диалло (5), Уильямс (3).

Сан-Антонио: Мюррэй (27 + 9 подборов + 6 передач), Уокер (12), Лайлс (8), Пелтль (7 + 9 подборов), Шаманич (4) – старт; Миллс (15), Олдридж (11 + 7 подборов), Бэйтс-Диоп (9), Джонс (4), Юбэнкс (2).

Финикс – Шарлотт 121:124 (38:34, 29:32, 24:31, 30:27)

Финикс: Букер (33 + 5 потерь), Пол (20 + 8 подборов + 10 передач), Эйтон (16 + 10 подборов), Бриджес (12), Камински (6) – старт; К. Джонсон (14), Краудер (12), Шарич (6), Пэйн (2), Мур (0).

Шарлотт: Болл (20 + 8 передач), Хэйворд (20 + 8 подборов), Розир (10 + 6 потерь), Вашингтон (10), Зеллер (10) – старт; Монк (29), Бриджес (14), Макдэниэлс (8), Бийомбо (3 + 11 подборов), Коди Мартин (0).

Юта – Лейкерс 114:89 (24:23, 39:24, 27:17, 24:25)

Юта: Гобер (18 + 9 подборов), Богданович (15), Конли (14 + 8 подборов + 8 передач), Митчелл (13 + 10 подборов + 8 передач), О'Нил (6) – старт; Кларксон (18), Фэйворс (12 + 7 подборов), Ньянг (6), Они (6), Инглс (3), Брэнтли (2), Морган (1), Форрест (0).

Лейкерс: Джеймс (19), М-ф Моррис (12 + 9 подборов), Марк Газоль (8), Хортон-Такер (8), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Харрелл (16), Кузма (5 + 7 подборов), Кейкок (4), Карузо (3), Дадли (3), Мэттьюз (3), Маккинни (2), К. Адетокумбо (1).

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Теги: НБА, баскетбол
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