Даллас хочет усилиться экс-одноклубником Леня

Джон Коллинз близок к переходу в Даллас.

Даллас Маверикс проявляют интерес к бигмэну Атланта Хокс Джону Коллинзу.

Ожидается, что Маверикс предложат 23-летнему игроку крупный контракт, если тот станет ограниченно свободным агентом в предстоящее межсезонье.

Коллинз был выбран Атлантой на драфте в 2017 году. В нынешнем сезоне он набирает 17,6 очка и совершает 7,5 подбора в среднем за матч.

Даллас одержал 14 побед в 29 матчах регулярного чемпионата и сейчас занимает девятое место в Западной конференции.