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Даллас хочет усилиться экс-одноклубником Леня

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Джон Коллинз близок к переходу в Даллас.
Даллас хочет усилиться экс-одноклубником Леня

Даллас Маверикс проявляют интерес к бигмэну Атланта Хокс Джону Коллинзу.

Ожидается, что Маверикс предложат 23-летнему игроку крупный контракт, если тот станет ограниченно свободным агентом в предстоящее межсезонье.

Коллинз был выбран Атлантой на драфте в 2017 году. В нынешнем сезоне он набирает 17,6 очка и совершает 7,5 подбора в среднем за матч.

Даллас одержал 14 побед в 29 матчах регулярного чемпионата и сейчас занимает девятое место в Западной конференции.

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Теги: Джон Коллинз, Даллас, Атланта
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