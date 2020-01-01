Михайлюк результативно помог Детройту обыграть Орландо в NBA

Михайлюк набрал девять очков в победном матче Детройта против Орландо.

Украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк помог своей команде победить Орландо Мэджик в рамках регулярного чемпионата НБА — 105:93.

На счету 23-летнего украинца 9 набранных очков, а также 3 передачи и 3 подбора. Всего Святослав реализовал 4 из 10 бросков с игры, записав в свой актив также перехвату и блок-шоту.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Орландо Мэджик — Детройт Пистонз — 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26)

Орландо: Вучевич (20)

Детройт: Ли (21), Джексон (18), Грант (17), Смит (14), Бей (10), Михайлюк (9 + 3 передачи + 3 подбора + 1 перехват + 1 блок-шот)