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Михайлюк результативно помог Детройту обыграть Орландо в NBA

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Михайлюк набрал девять очков в победном матче Детройта против Орландо.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк помог своей команде победить Орландо Мэджик в рамках регулярного чемпионата НБА — 105:93.

На счету 23-летнего украинца 9 набранных очков, а также 3 передачи и 3 подбора. Всего Святослав реализовал 4 из 10 бросков с игры, записав в свой актив также перехвату и блок-шоту.

Обзор матча: 

НБА. Регулярный чемпионат

Орландо Мэджик — Детройт Пистонз — 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26)

Орландо: Вучевич (20)

Детройт: Ли (21), Джексон (18), Грант (17), Смит (14), Бей (10), Михайлюк (9 + 3 передачи + 3 подбора + 1 перехват + 1 блок-шот)

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Теги: Святослав Михайлюк, баскетбол, Детройт, NBA
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