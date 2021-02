Хьюстон неожиданно отчислил главную звезду команды

Руководство Хьюстон Рокетс приняло решение расстаться с центровым ДеМаркусом Казинсом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Теперь Казинс сможет заключить соглашение с любой командой лиги.

🏀 Roster Update: The Rockets officially announce they have waived center DeMarcus Cousins.



Cousins appeared in 25 games this season while averaging 9.6 ppg, 7.6 rpg, and 2.4 apg in 20.2 mpg. pic.twitter.com/nmSCLUP8dr