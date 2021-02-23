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Хьюстон неожиданно отчислил главную звезду команды

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Хьюстон отчислил ДеМаркуса Казинса.
ДеМаркус Казинс
ДеМаркус Казинс
Getty Images

Руководство Хьюстон Рокетс приняло решение расстаться с центровым ДеМаркусом Казинсом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Теперь Казинс сможет заключить соглашение с любой командой лиги.

Казинс в этом сезоне провел за Хьюстон 25 матчей, набирая в среднем 9,6 очка и совершая 7,6 подбора. Центровой пропустил прошлый год из-за разрыва крестообразной связки.

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Теги: Демаркус Казинс, Хьюстон, баскетбол, NBA
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