Юта стала рекордсменом НБА по трехочковым

Игроки реализовали свой 500-й трехочковый бросок в сезоне.

В рамках очередного дня регулярного чемпионата НБА Юта Джаз победила Шарлотт Хорнетс со счетом 132:110.

В этой победной игре баскетболисты Юты установили впечатляющий рекорд.

Они реализовали свой 500-й трехочковый бросок в нынешнем сезоне. Юбилейный трехочковый бросок попал в цель уже в 31-м матче команды. Это − новый рекорд НБА.

Кроме того, Юта еще и обновила клубный рекорд по количеству точных трехочковых бросков в одном матче. В этой встрече у команды было 28 попаданий с дистанции.