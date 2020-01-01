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Юта стала рекордсменом НБА по трехочковым

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Игроки реализовали свой 500-й трехочковый бросок в сезоне.
Игроки Юты
Игроки Юты
Getty Images

В рамках очередного дня регулярного чемпионата НБА Юта Джаз победила Шарлотт Хорнетс со счетом 132:110.

В этой победной игре баскетболисты Юты установили впечатляющий рекорд.

Они реализовали свой 500-й трехочковый бросок в нынешнем сезоне. Юбилейный трехочковый бросок попал в цель уже в 31-м матче команды. Это − новый рекорд НБА.

Кроме того, Юта еще и обновила клубный рекорд по количеству точных трехочковых бросков в одном матче. В этой встрече у команды было 28 попаданий с дистанции.

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Теги: Юта, НБА, баскетбол
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