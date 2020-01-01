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НБА: Вашингтон Леня обыграл Лейкерс в овертайме, Шарлотт уступил Юте

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Перед вами результаты матчей НБА за понедельник, 22 февраля.
Брэдли Бил
Брэдли Бил
Getty Images

В понедельник, 22 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.

Хьюстон - Чикаго 100:120 (24:29, 24:25, 26:46, 26:20)

Хьюстон: Уолл (15 + 7 передач), Хауз (15), Гордон (13), Тэйт (12 + 8 подборов), Такер (0) - старт; Нваба (22 + 9 подборов), Браун (16), Пэттон (4), Джонс (3), Маклемор (0), Куруц (0).

Чикаго: Уайт (24 + 10 подборов), Лавин (21 + 6 передач), Картер (18 + 13 подборов), Уильямс (14 + 7 подборов), Темпл (9) - старт; Янг (17 + 8 подборов), Саторански (10), Валентайн (5), Арчидиаконо (2), Гэффорд (0).

Даллас - Мемфис 102:92 (26:13, 28:23, 27:26, 21:30)

Даллас: Дончич (21 + 7 подборов), Ричардсон (17 + 7 подборов + 5 потерь), Пауэлл (6), Финни-Смит (4 + 9 подборов), Клебер (2) - старт; Хардуэй (29), Брансон (19 + 7 подборов), Коули-Стайн (4), Берк (0).

Мемфис: Морэнт (22 + 9 передач), Кларк (11), Валанчюнас (11 + 15 подборов), Андерсон (9), Аллен (3) - старт; Бэйн (12), Джонс (10), Мелтон (7), Тиллман (4 + 10 подборов), Уинслоу (3).

Оклахома-Сити - Майами 94:108 (21:23, 33:22, 23:34, 17:29)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (27), Бэйзли (13), Роби (12), Дорт (11 + 7 подборов), Маледон (8) - старт; Мускала (11), Джексон (6), Уильямс (6 + 7 подборов), Диалло (0).

Майами: Робинсон (22 + 7 подборов), Нанн (20 + 9 передач), Адебайо (19 + 13 подборов), Батлер (15 + 9 передач), Олиник (11) - старт; Струс (11), Игудала (6), Винсент (2), Ачиува (2), Окпала (0).

Юта - Шарлотт 132:110 (35:35, 29:32, 27:23, 41:20)

Юта: Митчелл (23 + 8 передач + 6 потерь), Конли (15), Гобер (10 + 12 подборов + 6 блок-шотов), Богданович (10), О'Нил (8 + 8 подборов) - старт; Инглс (21 + 6 передач), Ньянг (21), Кларксон (20), Фэйворс (4), Морган (0), Они (0), Форрест (0), Харрисон (0).

Шарлотт: Болл (21 + 7 подборов), Хэйворд (21), Вашингтон (17 + 5 потерь), Розир (12), Зеллер (8 + 7 подборов) - старт; Монк (20), Бриджес (5), Макдэниэлс (4), Бийомбо (2), Коди Мартин (0).

Финикс - Портленд 132:100 (32:26, 31:28, 37:17, 32:29)

Финикс: Букер (34), Эйтон (19), Бриджес (10), Камински (3), Пол (2 + 9 передач) - старт; Шарич (14 + 9 подборов), К. Джонсон (13), Краудер (8), Пэйн (7), Картер (6), Мур (6), Джонс (5), Гэллоуэй (5), Надер (0).

Портленд: Лиллард (24 + 7 передач + 6 потерь), Трент (11), Джонс (8), Ковингтон (6), Кантер (6 + 15 подборов) - старт; Литтл (18), Энтони (10), Худ (9), Саймонс (6), Блевинс (2), Эллеби (0).

Лейкерс - Вашингтон 124:127 OT (33:23, 30:26, 23:31, 29:35, ОТ1 - 9:12)

Лейкерс: Джеймс (31 + 9 подборов + 13 передач + 8 потерь), Колдуэлл-Поуп (21), Кузма (14 + 11 подборов), Марк Газоль (7), Мэттьюз (0) - старт; Харрелл (26 + 9 подборов), Карузо (11), М-ф Моррис (7), Хортон-Такер (7).

Вашингтон: Бил (33 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Уэстбрук (32 + 14 подборов + 9 передач), Хачимура (15), Мэтьюз (8), Вагнер (6) - старт; Р. Лопес (13), Бертанс (8), Авдия (8 + 8 подборов), Нето (4), Лень (0).

Украинский игрок Вашингтона Алексей Лень вышел со скамейки запасных и провел на паркете 4 минуты 28 секунд. За это время у него не было ни одного броска, но он совершил 1 блок-шот, допустил 2 потери и 1 фол.

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Теги: НБА, Вашингтон, Лейкерс, Шарлотт, Юта
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