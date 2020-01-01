Дюрант не сможет помочь Бруклину против Сакраменто

Спортсмен пропустит пятый матч подряд из-за травмы.

Звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант травмировался и теперь не сможет поучаствовать в матче НБА против Сакраменто, который состоится во на вторник, 23 февраля.

Об этом сообщает репортер ESPN Малика Эндрюс на своей страничке в Twitter.

32-летний баскетболист недавно пропустил три матча по требованиям протокола НБА по коронавирусу, затем сыграл 13 февраля против своей бывшей команды Голден Стэйт. В том поединке Нетс выиграли, но Дюрант получил повреждение и до сих пор не может восстановиться.

Таким образом спортсмен пропустит уже пятый матч подряд.