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Дюрант не сможет помочь Бруклину против Сакраменто

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Спортсмен пропустит пятый матч подряд из-за травмы.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант травмировался и теперь не сможет поучаствовать в матче НБА против Сакраменто, который состоится во на вторник, 23 февраля.

Об этом сообщает репортер ESPN Малика Эндрюс на своей страничке в Twitter.

32-летний баскетболист недавно пропустил три матча по требованиям протокола НБА по коронавирусу, затем сыграл 13 февраля против своей бывшей команды Голден Стэйт. В том поединке Нетс выиграли, но Дюрант получил повреждение и до сих пор не может восстановиться.

Таким образом спортсмен пропустит уже пятый матч подряд.

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Теги: Кевин Дюрант, Сакраменто, Бруклин, НБА, баскетбол
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