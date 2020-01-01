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НБА: Бруклин справился с Клиперс, Торонто обыграл Филадельфию

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Представляем результаты матчей регулярного чемпионата за воскресенье, 21 февраля.
Нью-Йорк – Миннесота
Нью-Йорк – Миннесота
Getty Images

Завершились все матчи игрового дня регулярного чемпионата НБА. В воскресенье, 21 февраля, состоялись восемь поединков.

Новый Орлеан – Бостон 120:115 OT (28:30, 19:33, 27:24, 34:21, 12:7)

Новый Орлеан: Ингрэм (33), Уильямсон (28 + 10 подборов), Болл (16 + 6 потерь), Бледсоу (8), Эрнангомес (6 + 13 подборов) – старт; Харт (17 + 10 подборов), Редик (4), Хэйс (3), Мелли (3), Александер-Уокер (2), Льюис (0).

Бостон: Тейтум (32 + 9 подборов), Браун (25 + 9 передач), Уокер (14), Томпсон (14 + 9 подборов), Тайс (5) – старт; Несмит (10), Р. Уильямс (8 + 13 подборов + 4 блок-шота), Притчард (4), Оджелей (3).

Кливленд – Оклахома-Сити 101:117 (28:31, 23:31, 24:24, 26:31)

Кливленд: Секстон (27), Аллен (26 + 17 подборов), Гарлэнд (21 + 8 передач), Окоро (12), Осман (6) – старт; Макги (4), Уиндлер (3), Стивенс (2), Дотсон (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 9 передач), Хорфорд (16 + 8 подборов), Маледон (14 + 5 потерь), Дорт (10), Бэйзли (4 + 7 подборов) – старт; Диалло (15), Мускала (13), Уильямс (8), Роби (6).

Орландо – Детройт 105:96 (28:26, 28:22, 27:28, 22:20)

Орландо: Вучевич (37 + 12 подборов), Фурнье (29 + 7 подборов + 7 передач), Картер-Уильямс (3 + 9 подборов), Амину (3), Эннис (3) – старт; Росс (17), Бэйкон (7), Рэндл (4), Окики (2), Берч (0).

Детройт: Грант (24), Бей (11 + 8 подборов), Пламли (10 + 7 подборов), Смит (6), Эллингтон (3) – старт; Джош Джексон (17 + 10 подборов), Ли (12), Михайлюк (6 очков, 2 подбора, 1 передача, 1 перехват, 1 потеря), Стюарт (4 + 8 подборов), Думбуя (3).

Торонто – Филадельфия 110:103 (28:24, 24:31, 31:29, 27:19)

Торонто: Ванвлит (23 + 9 передач), Сиакам (23 + 7 подборов + 8 передач), Пауэлл (11 + 6 потерь), Ануноби (10), Бембри (8) – старт; Буше (17), Бэйнс (8), Дэвис (8), Томас (2), Джонсон (0).

Филадельфия: Симмонс (28 + 9 подборов), Эмбиид (25 + 17 подборов), Харрис (13 + 7 передач), Сет Карри (12 + 6 передач), Грин (9 + 5 перехватов) – старт; Милтон (9), Ховард (4), Джо (3), Тайбулл (0), Коркмаз (0).

Нью-Йорк – Миннесота 103:99 (30:18, 31:32, 26:21, 16:28)

Нью-Йорк: Рэндл (25 + 14 подборов), Барретт (21), Пэйтон (11 + 7 передач), Буллок (10), Ноэл (10 + 9 подборов) – старт; Беркс (13), Куикли (5), Роуз (4), Топпин (2), Гибсон (2 + 7 подборов).

Миннесота: Таунс (27 + 15 подборов), Рубио (18 + 6 передач), Эдвардс (12), Бизли (6), Вандербилт (2) – старт; Рид (11 + 8 подборов), Маклафлин (8 + 6 передач), Эрнангомес (7), Макдэниэлс (6), Окоги (2), Лэйман (0), Науэлл (0).

Атланта – Денвер 123:115 (27:33, 37:23, 29:20, 30:39)

Атланта: Янг (35 + 15 передач), Капела (22 + 10 подборов), Коллинз (12 + 11 подборов), Хертер (11), Реддиш (8) – старт; Галлинари (12), Снелл (12), Оконгву (9), Мэйс (2), Хилл (0).

Денвер: Мюррэй (30), Бартон (15), Йокич (15 + 10 подборов + 6 передач), Портер (10), Ннаджи (7) – старт; Кампаццо (16), Моррис (15 + 7 подборов + 6 передач), Бол (5), Хэмптон (2), Хартенштайн (0), Чанчар (0), Ховард (0).

Клипперс – Бруклин 108:112 (30:28, 21:30, 28:31, 29:23)

Клипперс: Джордж (34 + 7 передач + 6 потерь), Ленард (29 + 13 подборов), Ибака (8 + 8 подборов), Беверли (5), Батюм (3) – старт; Зубац (13 + 8 подборов), Мэнн (6), Уильямс (5), М-с Моррис (5), Джексон (0).

Бруклин: Харден (37 + 11 подборов + 7 передач), Ирвинг (28 + 8 передач), Браун (13 + 8 подборов), Харрис (13), Грин (5) – старт; Джордан (13 + 11 подборов + 4 блок-шота), Шэмет (3), Луваву-Кабарро (0).

Милуоки – Сакраменто 128:115 (28:25, 42:31, 29:26, 29:33)

Милуоки: Я. Адетокумбо (38 + 18 подборов + 6 потерь), Миддлтон (32 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дивинченцо (16), Б. Лопес (6 + 8 подборов), Огастин (4) – старт; Коннотон (12), Форбс (10), Портис (8 + 7 подборов), Т. Адетокумбо (2), Меррилл (0).

Сакраменто: Джеффрис (18), Фокс (13 + 10 передач), Хилд (13), Бэгли (12), Холмс (11 + 11 подборов) – старт; Халибертон (23 + 8 передач), Гай (9), Паркер (6), Уайтсайд (6), Джеймс (3), Джозеф (1).

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Теги: NBA, баскетбол
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