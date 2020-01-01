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НБА: Майами минимально обыграли Лейкерс, Мемфис уступил Финиксу

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Перед вами результаты матчей НБА за субботу, 20 февраля.
Лейкерс – Майами
Лейкерс – Майами
Getty Images

В субботу, 20 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись пять матчей.

Шарлотт – Голден Стэйт 102:100 (24:15, 21:32, 24:22, 33:31)

Шарлотт: Розир (36), Вашингтон (15), Хэйворд (13 + 7 подборов), Болл (7 + 7 передач + 5 потерь), Зеллер (5) – старт; Бриджес (10), Макдэниэлс (9 + 7 подборов), Монк (7), Бийомбо (0).

Голден Стэйт: Убре (25), Уиггинс (19), Грин (5 + 7 подборов), Тоскано-Андерсон (3), Малдер (2) – старт; Паскалл (16), Уонамейкер (14), Ли (14), Бэйзмор (2).

Лейкерс – Майами 94:96 (23:36, 29:23, 25:22, 17:15)

Лейкерс: Кузма (23), Джеймс (19 + 9 подборов + 9 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (11), Мэттьюз (10 + 8 подборов), Марк Газоль (6) – старт; Харрелл (18 + 10 подборов), Хортон-Такер (5), М-ф Моррис (2), Карузо (0).

Майами: Нанн (27), Батлер (24 + 8 подборов + 5 потерь), Адебайо (16 + 10 подборов + 6 передач), Робинсон (11 + 10 подборов), Олиник (4) – старт; Хирро (5), Ачиува (4), Игудала (3), Струс (2), Винсент (0).

Мемфис – Финикс 97:128 (15:28, 19:37, 30:31, 33:32)

Мемфис: Морэнт (12), Мелтон (11), Валанчюнас (10 + 12 подборов), Тиллман (9), Бэйн (4) – старт; Дженг (15), Джонс (11), Уинслоу (9 + 7 подборов), Макдермотт (9), Кончар (7).

Финикс: Букер (23), Бриджес (19), Пол (16 + 6 передач), Эйтон (7), Камински (6) – старт; Шарич (19), Пэйн (19 + 7 передач), Краудер (5), Надер (4), Мур (4 + 7 подборов), Джонс (2), К. Джонсон (2), Гэллоуэй (2), Картер (0).

Чикаго – Сакраменто 122:114 (28:21, 40:37, 27:25, 27:31)

Чикаго: Лавин (38), Уайт (19), Темпл (14), Уильямс (11 + 11 подборов), Картер (7) – старт; Янг (18), Саторански (10), Арчидиаконо (5), Валентайн (0).

Сакраменто: Бэгли (26 + 11 подборов), Хилд (23), Фокс (20 + 9 передач), Уайтсайд (12 + 7 подборов), Джозеф (2 + 7 подборов) – старт; Халибертон (16), Бьелица (9), Джеффрис (4), Паркер (2), Джеймс (0).

Портленд – Вашингтон 111:118 (43:31, 12:30, 37:28, 19:29)

Портленд: Лиллард (35 + 12 передач), Кантер (19 + 13 подборов), Трент (16), Ковингтон (11 + 11 подборов + 4 блок-шота), Джонс (11 + 9 подборов) – старт; Саймонс (9), Энтони (7), Литтл (2), Худ (1).

Вашингтон: Бил (37 + 7 подборов + 5 потерь), Уэстбрук (27 + 11 подборов + 13 передач + 7 потерь), Хачимура (17 + 7 подборов), Вагнер (7), Мэтьюз (5) – старт; Р. Лопес (10 + 11 подборов), Бертанс (6), Нето (5), Авдия (2), Бонга (2), Лень (0).

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Теги: Мемфис, Финикс, Майами, Лейкерс, НБА
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