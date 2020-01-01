НБА: Мемфис обыграл Детройт Михайлюка, Голден Стэйт уступил Орландо

Перед вами результаты матчей НБА за пятницу, 19 февраля.

Новый Орлеан – Финикс Getty Images

В пятницу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей. Орландо – Голден Стэйт 124:120 (37:34, 27:17, 29:43, 31:26) Орландо: Вучевич (30 + 16 подборов + 10 передач), Фурнье (28 + 6 передач), Картер-Уильямс (8 + 5 потерь), Эннис (7 + 8 подборов), Берч (2) – старт; Росс (24), Окики (11), Амину (8), Бамба (3), Рэндл (3), Бэйкон (0). Голден Стэйт: Карри (29 + 7 подборов + 11 передач), Убре (26 + 7 подборов), Уиггинс (16), Тоскано-Андерсон (7), Грин (6 + 9 передач) – старт; Ли (10), Малдер (10), Уонамейкер (8), Паскалл (5), Бэйзмор (3). Кливленд – Денвер 103:120 (23:33, 27:36, 30:26, 23:25) Кливленд: Секстон (23 + 5 потерь), Аллен (20 + 10 подборов), Гарлэнд (14), Окоро (14 + 5 потерь), Осман (11 + 7 передач) – старт; Макги (8), Дотсон (7), Уиндлер (4), Стивенс (2). Денвер: Мюррэй (50), Портер (22 + 7 подборов), Йокич (16 + 12 подборов + 10 передач), Бартон (7), Грин (2) – старт; Кампаццо (10), Моррис (6), Хэмптон (5), Хартенштайн (2), Чанчар (0), Ннаджи (0), Ховард (0). Филадельфия – Чикаго 112:105 (32:30, 26:23, 27:26, 27:26) Филадельфия: Эмбиид (50 + 17 подборов + 4 блок-шота), Харрис (22 + 12 подборов + 7 передач), Грин (13), Сет Карри (9), Тайбулл (2) – старт; Ховард (8 + 10 подборов), Макси (6), Коркмаз (2), Джо (0), Скотт (0). Чикаго: Лавин (30), Картер (15), Темпл (10), Уайт (9), Уильямс (6) – старт; Янг (12 + 9 подборов), Арчидиаконо (10), Саторански (10), Валентайн (3), Гэффорд (0), Корнет (0). Бостон – Атланта 121:109 (33:22, 33:19, 32:32, 23:36) Бостон: Уокер (28 + 6 передач), Тейтум (25 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Браун (17 + 6 передач), Томпсон (17), Тайс (14 + 8 подборов) – старт; Р. Уильямс (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Оджелей (5), Несмит (3), Грин (0), Притчард (0). Атланта: Янг (31 + 11 передач + 6 потерь), Капела (24 + 15 подборов + 4 блок-шота), Реддиш (9 + 5 перехватов), Коллинз (8), Хертер (5) – старт; Хилл (12), Галлинари (9), Снелл (6), Мэйс (3), Фернанду (2), Гудвин (0). Мемфис – Детройт 109:95 (35:17, 18:26, 31:30, 25:22) Мемфис: Морэнт (29), Валанчюнас (17 + 15 подборов), Андерсон (16), Кларк (12 + 7 подборов), Аллен (4 + 6 передач) – старт; Бэйн (10), Тиллман (8 + 8 подборов), Джонс (8), Мелтон (5), Макдермотт (0). Детройт: Райт (16), Грант (16), Бей (14), Эллингтон (10), Пламли (10 + 15 подборов + 6 передач + 6 потерь) – старт; Джош Джексон (15 + 7 подборов), Михайлюк (5), Думбуя (5), Стюарт (4), Смит (0). Милуоки – Оклахома-Сити 98:85 (16:20, 30:22, 32:20, 20:23) Милуоки: Я. Адетокумбо (29 + 19 подборов + 8 передач), Миддлтон (20 + 8 подборов), Огастин (11), Б. Лопес (7), Дивинченцо (5) – старт; Форбс (10), Портис (7 + 8 подборов), Коннотон (6), Т. Адетокумбо (3). Оклахома-Сити: Дорт (17), Гилджес-Александер (14), Хорфорд (10), Бэйзли (6), Маледон (5) – старт; Роби (10 + 7 подборов), Диалло (10), Мускала (7 + 7 подборов), Уильямс (4), Джексон (2). Новый Орлеан – Финикс 114:132 (34:33, 32:26, 36:32, 12:41) Новый Орлеан: Ингрэм (25), Уильямсон (23 + 5 потерь), Болл (21 + 12 передач), Бледсоу (12), Эрнангомес (9 + 13 подборов) – старт; Харт (8 + 9 подборов), Редик (7), Хэйс (4), Александер-Уокер (3), Торнвелл (2), Льюис (0), Мелли (0), Гэбриэл (0). Финикс: Букер (23), Камински (17), Эйтон (16 + 16 подборов), Пол (15 + 19 передач), Бриджес (6) – старт; Краудер (20), К. Джонсон (13), Мур (7), Пэйн (6), Шарич (5), Джонс (2), Гэллоуэй (2), Надер (0), Картер (0). Миннесота – Торонто 81:86 (15:28, 20:17, 29:13, 17:28) Миннесота: Таунс (19 + 13 подборов + 5 потерь), Бизли (13), Рубио (7), Эдвардс (7), Вандербилт (4) – старт; Маклафлин (11 + 7 передач), Макдэниэлс (8), Лэйман (8), Рид (4), Науэлл (0), Окоги (0). Торонто: Пауэлл (31), Ванвлит (12 + 7 подборов + 5 потерь), Сиакам (10 + 9 подборов + 6 передач), Буше (9), Бембри (7) – старт; Дэвис (11), Флинн (4), Бэйнс (2 + 9 подборов), Томас (0), Маккоу (0), Джонсон (0), Ватанабе (0). Клипперс – Юта 116:112 (31:23, 26:26, 22:26, 37:37) Клипперс: Ленард (29), Беверли (17), Джордж (15), Ибака (9 + 9 подборов), Батюм (0) – старт; Уильямс (19), М-с Моррис (17 + 7 подборов), Джексон (5), Зубац (3 + 8 подборов), Мэнн (2), Коффи (0). Юта: Митчелл (35), Богданович (23), Конли (16), Гобер (8 + 15 подборов), О'Нил (0) – старт; Кларксон (19), Фэйворс (6 + 7 подборов), Инглс (5), Ньянг (0).

Мария Пономаренко