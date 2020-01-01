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Матч всех Звезд НБА: обнародованы составы команд ЛеБрона и Дюранта

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НБА объявила имена десяти игроков, которые выйдут в стартовых составах команд Джеймса и Дюранта.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

Завершилось голосование за места в стартовых пятерках команд на Матче всех звезд, который должен состояться в начале марта в Атланте.

НБА объявила результаты голосования фанатов, журналистов и игроков. В пятерку лучших от Западной конференции вошли Стефен Карри, Лука Дончич, ЛеБрон Джеймс, Никола Йокич и Кавай Леонард.

Составы на матч звезд
Составы на матч звезд

Стоит отметить, что ЛеБрон будет капитаном команды, так как получил больше всего голосов. Лука Дончич набрал столько же баллов, как и Демьен Лиллард, но из-за большего количества зрительских голосов, в старте будет играть именно он.

От Востока в стартовых составах на Матче Всех Звезд будут играть Кайри Ирвинг, Брэдли Бил, Кевин Дюрант, Яннис Адетокумбо и Джоэль Эмбиид. Джеймс Харден занял третье место среди защитников, немного уступив одноклубнику.

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Теги: Матч всех звезд, NBA
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