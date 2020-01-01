НБА: Милуоки потерпел пятое поражение подряд, Бруклин обыграл Лейкерс

Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 18 февраля.

В четверг, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись три матча.

Милуоки - Торонто 96:110 (26:33, 15:25, 31:27, 24:25)

Милуоки: Я. Адетокумбо (23 + 12 подборов + 8 передач + 5 потерь), Дивинченцо (14 + 7 подборов), Миддлтон (13 + 8 подборов + 6 потерь), Б. Лопес (12), Форбс (11) - старт; Огастин (9), Коннотон (7), Т. Адетокумбо (5), Портис (2 + 7 подборов), Адамс (0), Крэйг (0).

Торонто: Пауэлл (29), Сиакам (27), Ванвлит (17 + 8 передач), Ануноби (10 + 7 подборов), Бембри (5) - старт; Буше (8 + 7 подборов), Бэйнс (6), Томас (5), Джонсон (3), Флинн (0), Уотсон (0), Дэвис (0), Ватанабе (0).

Лейкерс - Бруклин 98:109 (24:31, 29:33, 21:26, 24:19)

Лейкерс: Джеймс (32 + 8 подборов + 7 передач), Кузма (16 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (9), Марк Газоль (8), Мэттьюз (2) - старт; Харрелл (10), Хортон-Такер (9), Кук (7), Маккинни (3), Карузо (2), Кейкок (0), Дадли (0), М-ф Моррис (0).

Бруклин: Харден (23 + 11 передач), Харрис (21), Ирвинг (16 + 7 подборов + 5 потерь), Браун (9), Грин (5) - старт; Луваву-Кабарро (15), Шэмет (10), Джордан (7 + 8 подборов), Т. Джонсон (3), Роберсон (0), Вонле (0).

Сакраменто - Майами 110:118 (21:31, 22:26, 36:32, 31:29)

Сакраменто: Бьелица (25 + 8 подборов), Бэгли (19 + 10 подборов), Фокс (11 + 10 передач), Хилд (5), Робинсон (4 + 9 подборов) - старт; Джеффрис (17), Джозеф (10), Халибертон (8), Джеймс (6), Уайтсайд (5), Гай (0).

Майами: Олиник (22 + 7 подборов), Робинсон (20), Нанн (16), Адебайо (16 + 12 подборов + 10 передач), Батлер (13 + 10 подборов + 13 передач) - старт; Хирро (27), Игудала (4), Винсент (0), Окпала (0), Ачиува (0).