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Сокомандник Леня установил уникальный рекорд НБА

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Бертанс забил 9 из 11 трехочковых против Наггетс.
Давис Бертанс
Давис Бертанс
Getty Images

Форвард Вашингтон Уизардс Давис Бертанс провел невероятный матч против Денвер Наггетс в рамках регулярного чемпионата НБА

Латвиец набрал 35 очков (9–11 с игры, 8-8 штрафных), установив таким образом уникальное достижение в статистической истории лиги.

Бертанс - первый игрок в истории НБА, который, выйдя со скамейки запасных, реализовал 9+ попыток из-за дуги, при этом не совершая ни одного двухочкового броска.

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Теги: Давис Бертанс, Вашингтон, Денвер
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