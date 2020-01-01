Сокомандник Леня установил уникальный рекорд НБА

Бертанс забил 9 из 11 трехочковых против Наггетс.

Форвард Вашингтон Уизардс Давис Бертанс провел невероятный матч против Денвер Наггетс в рамках регулярного чемпионата НБА

Латвиец набрал 35 очков (9–11 с игры, 8-8 штрафных), установив таким образом уникальное достижение в статистической истории лиги.

Бертанс - первый игрок в истории НБА, который, выйдя со скамейки запасных, реализовал 9+ попыток из-за дуги, при этом не совершая ни одного двухочкового броска.