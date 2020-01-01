Леброн Джеймс решил заняться музыкой

Спортсмен поделился "мыслями вслух".

Звездный форвард Лейкерс Леброн Джеймс намерен поспособствовать выпуску музыкального альбома.

Об этом он рассказал в своем Twitter.

“Я безумно люблю музыку! Собираюсь выпустить музыкальный альбом, Нет, я не буду читать рэп или делать что-то в этом духе. Я не сумасшедший, понимаю, в чем хорош. Но скажу об одной вещи, которая у меня все-таки есть. Множество друзей, которые умеют это делать. Мысли вслух“, – написал он.

Отметим, что спорсмен находится в дружеских отношениях со многими известными музыкантами, таких, как Jay-Z, Снуп Дог, Дрэйк и Трэвис Скотт.