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НБА: Детройт Михайлюка минимально уступил Чикаго, Юта обыграла Клипперс

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Перед вами результаты матчей НБА за среду, 17 февраля.
Клипперс - Юта
Клипперс - Юта
Getty Images

В среду, 17 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 10 матчей.

Орландо - Нью-Йорк 107:89 (23:32, 30:24, 30:14, 24:19)

Орландо: Фурнье (19), Вучевич (16 + 16 подборов), Бэйкон (15), Кларк (9), Картер-Уильямс (6 + 7 передач) - старт; Росс (30), Бамба (4), Амину (3), Окики (3), Рэндл (2), Берч (0).

Нью-Йорк: Рэндл (25 + 7 подборов + 5 потерь), Барретт (15 + 7 подборов), Пэйтон (13), Ноэл (6 + 9 подборов), Буллок (4) - старт; Куикли (9), Беркс (8), Роуз (4), Топпин (3), Гибсон (2), Нокс (0).

Бостон - Атланта 114:122 (35:33, 21:29, 25:28, 33:32)

Бостон: Тейтум (35 + 6 передач), Браун (22 + 7 передач), Томпсон (14 + 7 подборов), Грин (9), Оджелей (9) - старт; Притчард (11), Р. Уильямс (8), Г. Уильямс (4), Несмит (2), Тиг (0).

Атланта: Янг (40 + 8 передач + 8 потерь), Капела (24 + 13 подборов), Коллинз (20), Реддиш (13), Хертер (7) - старт; Галлинари (9), Мэйс (5), Хилл (2), Снелл (2), Фернанду (0).

Филадельфия - Хьюстон 118:113 (38:24, 31:19, 27:36, 22:34)

Филадельфия: Эмбиид (31 + 11 подборов + 9 передач + 6 потерь), Сет Карри (25 + 5 потерь), Харрис (24 + 15 подборов), Грин (12), Тайбулл (5) - старт; Макси (10), Коркмаз (5), Джо (3), Ховард (3), Скотт (0).

Хьюстон: Уолл (28 + 7 передач + 7 потерь), Тэйт (19), Казинс (19 + 8 подборов), Гордон (17 + 6 передач), Хауз (8) - старт; Маклемор (11), Нваба (7 + 10 подборов), Браун (3), Джонс (1).

Вашингтон - Денвер 130:128 (24:41, 46:23, 30:29, 30:35)

Вашингтон: Бил (25 + 10 передач), Хачимура (14), Уэстбрук (12 + 13 подборов + 12 передач + 8 потерь), Мэтьюз (8), Вагнер (0) - старт; Бертанс (35), Нето (14), Лень (10 очков (5/8 двухочковых) + 8 подборов + 1 передача + 1 блок-шот + 1 потеря + 3 фола), Р. Лопес (9), Авдия (3 + 7 подборов).

Денвер: Мюррэй (35 + 9 подборов + 6 передач), Йокич (33 + 7 подборов + 9 передач), Портер (14 + 7 подборов), Грин (9 + 10 подборов + 4 блок-шота), Харрис (2) - старт; Кампаццо (14), Хартенштайн (8), Моррис (7), Хэмптон (3), Ннаджи (3).

Украинский игрок Вашингтона Алексей Лень провел на паркете 17:37, и за это время набрал 10 очков, совершил 8 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот. Кроме того, он допустил 1 потерю и совершил 3 фола.

Миннесота - Индиана 128:134 OT (33:39, 40:30, 19:17, 29:35, ОТ1 - 7:13)

Миннесота: Таунс (30 + 10 подборов), Рубио (20 + 13 передач), Макдэниэлс (11), Эдвардс (8), Вандербилт (2) - старт; Бизли (31), Рид (18 + 9 подборов), Науэлл (6), Окоги (2), Маклафлин (0 + 7 передач).

Индиана: Сабонис (36 + 17 подборов + 10 передач), Брогдон (32 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Дж. Холидэй (11 + 9 подборов), Тернер (8 + 4 блок-шота), Макдермотт (8) - старт; Лэмб (18 + 8 подборов), А. Холидэй (15), Макконнелл (6 + 6 передач).

Чикаго - Детройт 105:102 (27:35, 16:26, 27:12, 35:29)

Чикаго: Лавин (37 + 5 потерь), Картер (18), Уильямс (15), Темпл (9), Уайт (8) - старт; Янг (9 + 10 подборов + 7 передач), Саторански (4), Валентайн (3 + 8 подборов), Арчидиаконо (2), Корнет (0).

Детройт: Грант (43), Райт (12), Бей (12 + 7 подборов), Пламли (11 + 8 подборов), Эллингтон (6) - старт; Смит (10), Джош Джексон (8 + 8 подборов), Михайлюк (1 очко (1/1 штрафных) + 4 подбора + 2 перехвата + 2 потери), Стюарт (0).

Украинский игрок Детройта Святослав Михайлюк отыграл 19 минут 4 секунды, за которые набрал 1 очко, реализовав штрафной. Также на его счету 4 подбора и 2 перехвата, и он допустил 2 потери.

Новый Орлеан - Портленд 124:126 (30:35, 39:24, 22:35, 33:32)

Новый Орлеан: Уильямсон (36), Болл (21), Ингрэм (14 + 6 передач), Бледсоу (10), Адамс (2) - старт; Редик (16), Эрнангомес (11 + 17 подборов), Льюис (6), Хэйс (4), Харт (4).

Портленд: Лиллард (43 + 16 передач), Трент (23), Джонс (13 + 7 подборов), Ковингтон (12 + 8 подборов + 4 блок-шота), Кантер (11) - старт; Энтони (12), Саймонс (7), Худ (5), Литтл (0).

Мемфис - Оклахома-Сити 122:113 (30:31, 27:25, 29:29, 36:28)

Мемфис: Аллен (22), Валанчюнас (22 + 12 подборов), Андерсон (20 + 5 перехватов), Брукс (17), Морэнт (15 + 11 подборов + 12 передач) - старт; Кларк (12), Тиллман (7), Макдермотт (5), Кончар (2), Джонс (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (22 + 6 передач), Бэйзли (18 + 7 подборов), Маледон (14), Дорт (11), Роби (10 + 8 подборов) - старт; Мускала (21), Диалло (8), Джексон (4), Миллер (3), Уильямс (2).

Клипперс - Юта 96:114 (25:24, 26:22, 24:35, 21:33)

Клипперс: Уильямс (16 + 6 передач + 5 потерь), Джексон (15), Ибака (10), М-с Моррис (9), Беверли (8) - старт; Коффи (13), Зубац (8 + 9 подборов), Мэнн (8), Паттерсон (7), Кабенгеле (2).

Юта: Митчелл (24 + 7 подборов + 7 передач), Гобер (23 + 19 подборов), Инглс (14), О'Нил (12 + 9 подборов), Богданович (5) - старт; Кларксон (18), Ньянг (7), Фэйворс (6), Они (5), Брэнтли (0), Морган (0), Форрест (0), Харрисон (0).

Голден Стэйт - Майами 120:112 OT (24:36, 22:25, 30:25, 29:19, ОТ1 - 15:7)

Голден Стэйт: Карри (25 + 7 подборов + 11 передач), Убре (23 + 8 подборов), Уиггинс (23 + 8 подборов + 6 потерь), Тоскано-Андерсон (2 + 6 передач), Грин (0) - старт; Бэйзмор (26 + 8 подборов), Паскалл (11 + 7 подборов), Малдер (5), Уонамейкер (3), Ли (2).

Майами: Адебайо (24 + 7 передач), Нанн (19), Робинсон (13), Батлер (13 + 12 подборов + 11 передач + 5 потерь), Олиник (7) - старт; Ачиува (13), Хирро (11 + 15 подборов), Игудала (10), Винсент (2).

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Теги: НБА, Детройт, Чикаго, Юта, Клипперс
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