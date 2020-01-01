Лень помог Вашингтону одержать победу над Денвером

Украинский баскетболист набрал 10 очков за почти 18 минут на паркете.

В НБА состоялись очередные поединки регулярного чемпионата. В рамках очередного игрового дня Вашингтон встретился с Денвером.

В этом поединке поучаствовал украинский игрок Уизардс Алексей Лень, который вышел на паркет со скамейки запасных.

За 17 минут 37 секунд Лень набрал 10 очков (5/8 двухочковых, 0/2 штрафных), совершил 8 подборов, сделал 1 передачу и 1 блок-шот. Также он допустил 1 потерю и совершил 3 фола.

Отметим, что Вашингтон добыл победу в этом поединке со счетом 130:128.