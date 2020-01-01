НБА: Лейкерс обыграли Миннесоту, Бруклин выстрадал победу над Финиксом

Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 16 февраля.

Во вторник, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей. Еще один поединок между Сан-Антонио и Детройтом был отменен.

Бостон - Денвер 112:99 (30:26, 29:28, 27:21, 26:24)

Бостон: Браун (27 + 7 потерь), Тейтум (21 + 8 передач), Уокер (17), Томпсон (9 + 12 подборов), Оджелей (8) - старт; Несмит (9), Притчард (8 + 7 передач), Р. Уильямс (8 + 8 подборов + 5 перехватов), Грин (5).

Денвер: Йокич (43), Мюррэй (25 + 6 передач + 9 потерь), Кампаццо (15 + 8 передач), Грин (2), Портер (0 + 7 подборов) - старт; Хартенштайн (6), Хэмптон (4), Чанчар (2), Ннаджи (2), Ховард (0).

Мемфис - Новый Орлеан 113:144 (32:29, 26:34, 23:38, 32:43)

Мемфис: Морэнт (28 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Андерсон (19), Брукс (18 + 5 потерь), Валанчюнас (10), Аллен (8) - старт; Кларк (8), Макдермотт (8), Дженг (5), Тиллман (5 + 5 потерь), Кончар (2), Джонс (2).

Новый Орлеан: Уильямсон (31 + 7 подборов + 6 передач), Ингрэм (22 + 7 передач + 6 потерь), Болл (13), Адамс (8 + 7 подборов), Бледсоу (7) - старт; Харт (27 + 9 подборов), Эрнангомес (14 + 8 подборов), Редик (7), Льюис (4), Александер-Уокер (3), Мелли (3), Торнвелл (3), Хэйс (2).

Оклахома-Сити - Портленд 104:115 (21:34, 29:30, 29:29, 25:22)

Оклахома-Сити: Дорт (23), Бэйзли (14 + 6 передач), Хорфорд (12), Маледон (7), Уильямс (3 + 8 подборов) - старт; Диалло (17), Роби (11 + 10 подборов), Мускала (11), Джексон (6), Миллер (0).

Портленд: Лиллард (31 + 7 подборов + 10 передач), Трент (19), Джонс (13 + 7 подборов), Кантер (8 + 21 подбор), Ковингтон (6 + 9 подборов + 6 блок-шотов) - старт; Саймонс (15), Литтл (13), Энтони (10), Эллеби (0).

Миннесота - Лейкерс 104:112 (27:30, 29:27, 28:29, 20:26)

Миннесота: Эдвардс (28 + 7 подборов), Таунс (15), Рубио (13 + 8 передач), Бизли (11), Вандербилт (4 + 13 подборов) - старт; Маклафлин (13), Рид (10), Окоги (8), Науэлл (2), Макдэниэлс (0).

Лейкерс: Джеймс (30 + 13 подборов + 7 передач + 5 потерь), Шредер (24 + 5 потерь), Марк Газоль (11), Колдуэлл-Поуп (7), Кузма (7) - старт; Харрелл (17), М-ф Моррис (9), Карузо (4), Мэттьюз (3), Хортон-Такер (0).

Милуоки - Торонто 113:124 (33:33, 31:31, 27:30, 22:30)

Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 10 подборов + 8 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Дивинченцо (12 + 8 передач), Форбс (11), Миддлтон (11 + 7 подборов + 5 потерь), Б. Лопес (9) - старт; Коннотон (20), Портис (16), Огастин (0 + 6 передач), Т. Адетокумбо (0), Крэйг (0).

Торонто: Ванвлит (33 + 7 передач), Сиакам (23 + 13 подборов + 6 передач), Лаури (18 + 6 передач), Ануноби (13 + 7 подборов), Пауэлл (11) - старт; Буше (14 + 5 блок-шотов), Бембри (6), Бэйнс (4), Дэвис (2), Томас (0).

Финикс - Бруклин 124:128 (33:22, 42:32, 25:34, 24:40)

Финикс: Пол (29 + 7 передач), Букер (22 + 7 передач), Эйтон (16 + 9 подборов), Краудер (15 + 7 подборов), Бриджес (10) - старт; Пэйн (9), Шарич (8), К. Джонсон (7), Надер (5), Мур (3).

Бруклин: Харден (38 + 7 подборов + 11 передач), Харрис (22), Т. Джонсон (17), Джордан (9), Браун (2) - старт; Грин (18 + 8 подборов), Шэмет (13), Луваву-Кабарро (9), Чиозза (0).