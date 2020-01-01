Один из лидеров Лейкерс выбыл из-за травмы

Баскетболист пропустит как минимум 2-3 недели.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис выбыл из строя минимум на 2 недели из-за повреждения.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей страничке в Twitter, у 27-летнего баскетболиста растяжение икроножной мышцы. На восстановление ему потребуется 2-3 недели.

При этом Лейкерс собираются проявлять осторожность при возвращении игрока на паркет, и могут не задействовать его в играх до перерыва на Матч всех звезд, который будет с 5 по 10 марта. Таким образом, Дэвис может пропустить до 3-4 недель.

Отметим, что Дэвис столкнулся с центровым Денвера Николой Йокичем в воскресном матче НБА, и после этого покинул площадку. МРТ установила, что удар обострил у Энтони тендиноз в области правого ахиллова сухожилия, а также он получил растяжение икроножной мышцы.

Ранее сообщалось, что украинец Святослав Михайлюк набрал 18 очков в победном матче Детройта.