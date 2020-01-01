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Баскетболисты Бруклина установили уникальный клубный рекорд клуба в NBA

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Игроки реализовали 27 трехочковых в одном матче.
БК Бруклин
БК Бруклин
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Бруклин обыграл Сакраменто со счетом 136125.

Как сообщает The Nets Daily, во время этого поединка игроки Нетс установили новый рекорд клуба по количеству реализованных трехочковых бросков - 27. Предыдущий рекорд был 24.

Отметим, что баскетболисты реализовали 27 из 47 дальних бросков (57,4%). Из 27 точных бросков 9 на счету разыгрывающего Кайри Ирвинга, 6 - у Джеймса Хардена, по 3 точных трехочковых у Джеффа Грина и Лэндри Шэмета, и по 2 - уТайлера Джонсона, Джо Харриса и Тимоте Луваву-Кабарро.

На нашем сайте можно ознакомиться с результатами минувшего дня в НБА.

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Теги: Бруклин, баскетбол, NBA
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