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НБА: Бруклин обыграл Сакраменто, Голден Стэйт переиграл Кливленд

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 15 февраля.
Вашингтон - Хьюстон
Вашингтон - Хьюстон
Getty Images

В понедельник, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей.

Вашингтон - Хьюстон 131:119 (38:34, 34:35, 28:20, 31:30)

Вашингтон: Бил (37 + 8 подборов), Уэстбрук (16 + 13 подборов + 15 передач + 5 потерь), Вагнер (15), Хачимура (13 + 9 подборов), Мэтьюз (3) - старт; Бертанс (18), Нето (12), Р. Лопес (12), Авдия (5).

Хьюстон: Уолл (29 + 11 передач + 5 потерь), Нваба (19 + 11 подборов), Тэйт (18), Хауз (17), Казинс (12 + 7 подборов) - старт; Браун (9), Маклемор (7), Джонс (6), Сполдинг (2).

Индиана - Чикаго 112:120 OT (21:24, 23:25, 26:30, 35:26, ОТ1 -7:15)

Индиана: Сабонис (25 + 10 подборов + 4 блок-шота + 8 потерь), Брогдон (23 + 15 подборов), Макконнелл (19), Дж. Холидэй (15), Тернер (11 + 6 блок-шотов) - старт; Лэмб (12), А. Холидэй (4), Самнер (3), Битадзе (0), Сэмпсон (0).

Чикаго: Лавин (30 + 9 подборов), Уайт (19 + 7 подборов + 8 передач), Темпл (16), Картер (11 + 9 подборов), Уильямс (7 + 9 подборов) - старт; Янг (13 + 11 подборов), Саторански (13), Валентайн (11), Корнет (0), Арчидиаконо (0).

Нью-Йорк - Атланта 123:112 (39:28, 27:35, 29:27, 28:22)

Нью-Йорк: Рэндл (44 + 9 подборов), Барретт (21), Пэйтон (12 + 7 подборов), Буллок (8), Ноэл (6) - старт; Куикли (16), Роуз (8), Беркс (4), Топпин (3), Гибсон (1).

Атланта: Янг (23 + 8 передач), Коллинз (19), Реддиш (16), Капела (15 + 18 подборов), Хертер (8) - старт; Галлинари (16), Мэйс (11), Хилл (4), Оконгву (0).

Юта - Филадельфия 134:123 (35:42, 37:24, 34:28, 28:29)

Юта: Митчелл (24), Инглс (20), О'Нил (11 + 8 подборов), Гобер (11 + 9 подборов), Богданович (11) - старт; Кларксон (40), Фэйворс (8), Ньянг (6), Они (3).

Филадельфия: Симмонс (42 + 9 подборов + 12 передач), Харрис (36 + 10 подборов), Сет Карри (11), Скотт (6), Грин (3) - старт; Ховард (14 + 12 подборов), Макси (6), Тайбулл (5), Джо (0), Коркмаз (0).

Сакраменто - Бруклин 125:136 (37:36, 31:38, 20:33, 37:29)

Сакраменто: Джозеф (22), Хилд (21), Фокс (19 + 8 передач), Бэгли (19 + 7 подборов), Барнс (4) - старт; Уайтсайд (26 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Халибертон (10), Робинсон (4), Джеффрис (0), Бьелица (0).

Бруклин: Ирвинг (40), Харден (29 + 13 подборов + 14 передач + 7 потерь), Грин (13), Харрис (10), Браун (3) - старт; Шэмет (13), Джордан (10 + 8 подборов), Т. Джонсон (10), Луваву-Кабарро (8).

Клипперс - Майами 125:118 (33:35, 34:27, 25:29, 33:27)

Клипперс: М-с Моррис (32), Уильямс (18 + 10 передач), Мэнн (15 + 7 подборов), Ибака (7 + 9 подборов), Джексон (6 + 8 передач) - старт; Зубац (22 + 8 подборов), Коффи (15), Кеннард (10), Паттерсон (0).

Майами: Батлер (30 + 10 подборов + 10 передач), Адебайо (27 + 12 подборов + 7 передач), Робинсон (13), Нанн (6), Олиник (2) - старт; Хирро (27), Ачиува (8), Струс (3), Игудала (2), Харклесс (0).

Голден Стэйт - Кливленд 129:98 (32:32, 32:22, 37:30, 28:14)

Голден Стэйт: Карри (36 + 6 передач), Уиггинс (15 + 5 потерь), Убре (14), Тоскано-Андерсон (13), Грин (6 + 8 подборов + 16 передач) - старт; Паскалл (14 + 8 подборов), Малдер (12), Уонамейкер (7), Бэйзмор (7), Ли (5).

Кливленд: Секстон (23), Осман (17 + 10 подборов), Гарлэнд (16), Аллен (13 + 14 подборов), Окоро (2) - старт; Дотсон (10), Макги (7), Стивенс (6), Уэйд (4).

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Теги: NBA, баскетбол
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