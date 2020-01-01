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Михайлюк провел невероятный матч в NBA против Нового Орлеана

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Украинец повторил лучший личный результат сезона по набранным очкам.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Детройт одержал победу над Новым Орлеаном со счетом 123:112 в матче регулярного чемпионата НБА.

Украинец Святослав Михайлюк в этой игре провел на площадке 25:24 минут. За это время он набрал 18 очков (4/4 двухочковые, 4/8 трехочковые), сделал 2 подбора, отдал 3 передачи и совершил 2 блок-шота. Также в пассиве украинца один фол и одна потеря.

Смотрите обзор матча Детройт - Новый Орлеан:

Отметим, что Михайлюк повторил свой лучший результат сезона.

Вашему вниманию результаты всех матчей игрового дня NBA.

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Теги: Святослав Михайлюк, NBA, БК Детройт
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