NBA: Денвер шокировал Лейкерс, Бостон проиграл Вашингтону
В воскресенье, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 10 матчей.
Вашингтон – Бостон 104:91 (29:22, 26:21, 34:24, 15:24)
Вашингтон: Бил (35 + 7 подборов + 6 потерь), Хачимура (15), Уэстбрук (13 + 9 подборов + 11 передач), Вагнер (11), Мэтьюз (0) – старт; Р. Лопес (10), Бертанс (8 + 8 подборов), Авдия (8 + 10 подборов), Нето (4), Робинсон (0), Бонга (0), Браун (0).
Бостон: Браун (25 + 7 подборов + 5 потерь), Уокер (25 + 7 подборов + 5 потерь), Тейтум (6 + 8 подборов), Тайс (4), Оджелей (3) – старт; Несмит (5), Р. Уильямс (5), Эдвардс (4), Притчард (4), Грин (3), Фалл (3), Уотерс (2), Томпсон (2 + 8 подборов), Г. Уильямс (0).
Шарлотт – Сан-Антонио 110:122 (33:17, 26:47, 30:25, 21:33)
Шарлотт: Розир (33 + 7 подборов), Болл (17 + 12 подборов + 8 передач + 5 потерь), Зеллер (10 + 12 подборов), Грэм (5), Бриджес (5) – старт; Монк (23), Бийомбо (11), Макдэниэлс (6).
Сан-Антонио: Мюррэй (26 + 12 подборов + 6 передач), Уайт (25), Джонсон (18 + 8 подборов), Пелтль (8 + 12 подборов + 4 блок-шота), Дерозан (8 + 9 передач) – старт; Гэй (12), Уокер (11), Миллс (10), Юбэнкс (4), Васселл (0).
Торонто – Миннесота 112:116 (26:27, 32:27, 25:37, 29:25)
Торонто: Лаури (24), Ванвлит (22 + 6 передач), Пауэлл (22), Сиакам (18 + 8 подборов + 6 передач), Бэйнс (6) – старт; Бембри (9), Буше (6), Дэвис (5), Джонсон (0).
Миннесота: Бизли (20 + 6 передач), Таунс (20 + 11 подборов + 7 потерь), Эдвардс (18 + 7 подборов), Рубио (16), Вандербилт (12 + 7 подборов) – старт; Науэлл (11), Макдэниэлс (6), Маклафлин (6), Эрнангомес (5), Рид (2), Окоги (0).
Детройт – Новый Орлеан 123:112 (30:40, 34:22, 33:27, 26:23)
Детройт: Райт (17 + 7 подборов + 6 передач), Пламли (17 + 10 подборов + 10 передач), Бей (16 + 6 передач), Грант (15), Эллингтон (6) – старт; Джош Джексон (21), Михайлюк (18), Смит (9), Стюарт (4).
Новый Орлеан: Ингрэм (26 + 7 передач), Уильямсон (26 + 8 подборов), Болл (13 + 5 потерь), Адамс (13 + 12 подборов), Бледсоу (6) – старт; Льюис (10), Харт (8), Александер-Уокер (6), Редик (4), Эрнангомес (0).
Даллас – Портленд 118:121 (25:34, 36:24, 30:45, 27:18)
Даллас: Дончич (44 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Порзингис (18 + 8 подборов), Финни-Смит (14), Клебер (8), Ричардсон (6) – старт; Хардуэй (12), Брансон (11), Берк (3), Коули-Стайн (2).
Портленд: Лиллард (34 + 11 передач + 5 потерь), Трент (17), Ковингтон (15), Кантер (14 + 8 подборов), Джонс (6) – старт; Энтони (15), Саймонс (12), Джайлз (5), Литтл (3).
Оклахома-Сити – Милуоки 114:109 (24:24, 28:17, 29:40, 33:28)
Оклахома-Сити: Джексон (22), Хорфорд (20 + 7 подборов + 9 передач), Дорт (19 + 7 подборов + 7 потерь), Бэйзли (18), Уильямс (10) – старт; Мускала (8), Роби (6 + 7 подборов), Диалло (6 + 13 подборов), Миллер (5).
Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 17 подборов + 10 передач + 5 потерь), Миддлтон (23 + 5 потерь), Дивинченцо (17 + 8 подборов), Форбс (14), Б. Лопес (2) – старт; Портис (21), Коннотон (7 + 7 подборов), Огастин (1 + 7 передач), Крэйг (0).
Финикс – Орландо 109:90 (28:16, 24:19, 32:25, 25:30)
Финикс: Букер (27 + 6 передач), Бриджес (21), Пол (12 + 9 передач), Эйтон (10 + 13 подборов), Камински (4 + 8 подборов) – старт; Краудер (12 + 8 подборов), Шарич (7), Пэйн (7), Надер (4), К. Джонсон (3), Мур (2), Картер (0), Джонс (0), Гэллоуэй (0).
Орландо: Росс (23), Бэйкон (19), Картер-Уильямс (14), Вучевич (14 + 10 подборов), Кларк (0 + 7 подборов) – старт; Берч (9), Окики (9), Бамба (2 + 11 подборов).
Денвер – Лейкерс 122:105 (33:33, 40:28, 30:24, 19:20)
Денвер: Мюррэй (25), Йокич (23 + 16 подборов + 10 передач), Моррис (10), Миллсэп (10), Портер (8) – старт; Ннаджи (16), Кампаццо (15), Чанчар (6), Хэмптон (4), Грин (3), Хартенштайн (2), Ховард (0).
Лейкерс: Джеймс (22 + 10 подборов + 9 передач), Дэвис (15), Шредер (8), Колдуэлл-Поуп (7), Марк Газоль (5) – старт; Кузма (19 + 8 подборов), Карузо (11), Хортон-Такер (10), Харрелл (4), Маккинни (2), Кук (2), М-ф Моррис (0), Мэттьюз (0).
Сакраменто – Мемфис 110:124 (22:30, 24:32, 33:37, 31:25)
Сакраменто: Фокс (23 + 9 передач), Холмс (13), Хилд (8), Барнс (8), Джеффрис (0) – старт; Халибертон (22), Джозеф (16), Бьелица (9), Робинсон (5), Мету (4), Уайтсайд (2), Гай (0).
Мемфис: Валанчюнас (25 + 13 подборов), Брукс (22), Андерсон (17), Морэнт (16 + 10 передач), Аллен (10) – старт; Кларк (13), Тиллман (12), Кончар (7), Макдермотт (2), Джонс (0).
Клипперс – Кливленд 128:111 (32:24, 38:34, 36:30, 22:23)
Клипперс: Уильямс (30 + 10 передач), Ибака (21 + 9 подборов + 6 передач), Беверли (16), Джексон (8), Батюм (3) – старт; М-с Моррис (23), Кеннард (12), Мэнн (8), Зубац (5), Коффи (2), Кабенгеле (0).
Кливленд: Секстон (22), Гарлэнд (20 + 6 передач), Аллен (15 + 10 подборов), Окоро (10), Принс (0) – старт; Осман (20), Макги (9 + 10 подборов), Стивенс (7), Уиндлер (5), Уэйд (3), Дотсон (0).
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