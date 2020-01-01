Леброн Джеймс установил антирекорд в истории НБА

В последней игре спортсмен совершил пять потерь.

Звездный форвард Лейкерс Леброн Джеймс занял первое место в истории НБА по количеству потерь за карьеру, сообщает Legion Hoops.

Во вчерашнем матче против Мемфиса (115:105) четырехкратный чемпион лиги совершил пять потерь и обошел Карла Мэлоуна (4524) по числу потерь за карьеру.

Теперь на счету Леброна, который проводит 18-й сезон в НБА, 4526 потерь.

В первой пятерке также находятся Мозес Мэлоун (4264), Джон Стоктон (4244) и Коби Брайант (4010).