Леброн Джеймс установил антирекорд в истории НБА
В последней игре спортсмен совершил пять потерь.
Звездный форвард Лейкерс Леброн Джеймс занял первое место в истории НБА по количеству потерь за карьеру, сообщает Legion Hoops.
Во вчерашнем матче против Мемфиса (115:105) четырехкратный чемпион лиги совершил пять потерь и обошел Карла Мэлоуна (4524) по числу потерь за карьеру.
Теперь на счету Леброна, который проводит 18-й сезон в НБА, 4526 потерь.
В первой пятерке также находятся Мозес Мэлоун (4264), Джон Стоктон (4244) и Коби Брайант (4010).
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