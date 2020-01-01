Переключиться на мобильную версию

Леброн Джеймс установил антирекорд в истории НБА

Комментариев: 0
В последней игре спортсмен совершил пять потерь.
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Getty Images

Звездный форвард Лейкерс Леброн Джеймс занял первое место в истории НБА по количеству потерь за карьеру, сообщает Legion Hoops.

Во вчерашнем матче против Мемфиса (115:105) четырехкратный чемпион лиги совершил пять потерь и обошел Карла Мэлоуна (4524) по числу потерь за карьеру.

Теперь на счету Леброна, который проводит 18-й сезон в НБА, 4526 потерь.

В первой пятерке также находятся Мозес Мэлоун (4264), Джон Стоктон (4244) и Коби Брайант (4010).

Поделись:
Теги: Леброн Джеймс, Лейкерс, НБА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь