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НБА: Хьюстон крупно уступил Нью-Йорку, Бруклин разобрался с Голден Стэйт

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Перед вами результаты матчей НБА за субботу, 13 февраля.
Голден Стэйт – Бруклин
Голден Стэйт – Бруклин
Getty Images

В субботу, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 5 матчей.

Финикс – Филадельфия 120:111 (23:28, 30:25, 33:28, 34:30)

Финикс: Букер (36), Пол (18 + 8 подборов + 10 передач), Эйтон (11), Бриджес (4), Камински (2) – старт; Шарич (15), Мур (11), К. Джонсон (9), Краудер (8), Пэйн (4), Надер (2), Картер (0), Смит (0), Джонс (0).

Филадельфия: Эмбиид (35 + 8 подборов), Симмонс (18), Харрис (18), Сет Карри (10), Грин (10) – старт; Макси (6), Тайбулл (5), Джо (3), Ховард (2), Брэдли (2), Коркмаз (2), Скотт (0), Фергюсон (0).

Атланта – Индиана 113:125 (26:27, 32:35, 29:22, 26:41)

Атланта: Капела (24 + 10 подборов), Коллинз (18 + 9 подборов), Реддиш (18), Янг (15 + 14 передач), Хертер (10 + 10 передач) – старт; Галлинари (20 + 7 подборов), Гудвин (6), Хилл (2), Фернанду (0), Мэйс (0).

Индиана: Макдермотт (26), Тернер (19 + 10 подборов), Брогдон (18 + 8 передач), Дж. Холидэй (15), Сабонис (14 + 13 подборов + 7 передач) – старт; А. Холидэй (18), Лэмб (7), Макконнелл (6 + 12 передач), Сэмпсон (2), Мартин (0).

Нью-Йорк – Хьюстон 121:99 (30:25, 33:22, 24:28, 34:24)

Нью-Йорк: Рэндл (22 + 9 подборов), Пэйтон (15), Ноэл (10), Буллок (9), Барретт (7) – старт; Куикли (22), Роуз (16), Топпин (11), Гибсон (4), Беркс (3), Нокс (2), Риверс (0), Пинсон (0).

Хьюстон: Уолл (26), Гордон (24 + 6 передач), Казинс (10 + 10 подборов), Тэйт (9), Такер (0 + 8 подборов) – старт; Нваба (11), Браун (11), Маклемор (3), Куруц (2), Сполдинг (2), Джонс (1), Хауз (0).

Голден Стэйт – Бруклин 117:134 (28:37, 23:29, 31:42, 35:26)

Голден Стэйт: Карри (27), Уиггинс (17), Убре (17 + 10 подборов), Тоскано-Андерсон (8), Грин (6 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Паскалл (16), Бэйзмор (11), Ли (8), Уонамейкер (4), Малдер (3).

Бруклин: Ирвинг (23), Дюрэнт (20 + 6 передач), Харден (19 + 8 подборов + 16 передач + 5 потерь), Браун (18 + 7 подборов), Харрис (15) – старт; Грин (14), Т. Джонсон (9), Шэмет (8), Луваву-Кабарро (8), Вонле (0).

Юта – Майами 112:94 (18:21, 29:21, 31:15, 34:37)

Юта: Митчелл (26), Богданович (19), Гобер (16 + 13 подборов), Инглс (8 + 6 передач), О'Нил (8 + 7 подборов) – старт; Ньянг (14), Кларксон (11), Фэйворс (6), Они (4), Брэнтли (0), Морган (0), Форрест (0), Харрисон (0).

Майами: Нанн (23 + 5 потерь), Батлер (15 + 7 подборов), Адебайо (14 + 10 подборов + 6 передач), Робинсон (8), Олиник (7 + 10 подборов) – старт; Струс (15), Хирро (12 + 6 передач), Игудала (0), Винсент (0), Окпала (0), Ачиува (0).

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Теги: НБА, баскетбол, Хьюстон, Нью-Йорк, Филадельфия, Бруклин, Юта
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