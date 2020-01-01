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Лень заработал 8 очков, не помог Вашингтону победить

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Вашингтон уступил Нью-Йорку.
Вашингтон - Нью-Йорк
Вашингтон - Нью-Йорк
Getty Images

Украинский центровой Алексей Лень, выступающий в НБА за Вашингтон Уизардс, провел результативный матч против Нью-Йорк Никс, что не спасло его команду от поражения – 91:109

Украинец провел на паркете 21 минуту.

За это время Лень набрал 8 очков, реализовав 4/6 двухочковых и 0/1 трехочковых. Также он совершил 6 подборов и 2 блок-шота. Также он совершил один фол и допустил 3 потери.

Вашингтон – Нью-Йорк 91:109 (23:30, 19:23, 22:26, 27:30)

Вашингтон: Уэстбрук (23 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Мэтьюз (14), Хачимура (10), Бертанс (9), Лень (8) – старт; Браун (10), Авдия (8), Р. Лопес (5), Нето (4), Смит (0), Вагнер (0).

Нью-Йорк: Рэндл (24 + 18 подборов), Пэйтон (12), Робинсон (10 + 14 подборов), Барретт (8), Буллок (6) – старт; Куикли (16), Роуз (14 + 6 передач), Топпин (8), Гибсон (6), Ноэл (4), Риверс (1), Беркс (0 + 8 подборов), Нокс (0), Пинсон (0).

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Теги: Алексей Лень, НБА. Вашингтон, Нью-Йорк
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